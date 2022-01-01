От Байдена требуют обнародовать санкции, которые США применит к России

Свыше двух десятков экспертов и бывших дипломатов, в том числе экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, выпустили заявление. Они призвали главу американского государства Джо Байдена обнародовать санкции, которые могут быть введены против России в случае начала ею военных действий против Украины. Об этом 1 января рассказало агентство Associated Press
«Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчет Кремлем рентабельности, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации, — сказано в заявлении. — Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале план этих санкций следует сообщить в Москву, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».
Заявление было сделано после телефонных переговоров российского и американского президентов, прошедших поздним вечером 30 декабря.
О возможности введения санкций американские СМИ заговорили в начале декабря. В Bloomberg предположили, что ограничительные меры могут быть направлены против крупнейших банков России и возможности конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что информационная напряженность вокруг войск РФ нагнетается для демонизации России.
Президент России 31 декабря заявил, что «беспрецедентные санкции» со стороны США на фоне обострения ситуации вокруг Украины могут привести к полному разрыву отношений между двумя странами.