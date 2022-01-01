От Байдена требуют обнародовать санкции, которые США применит к России

Свыше двух десятков экспертов и бывших дипломатов, в том числе экс-послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, выпустили заявление. Они призвали главу американского государства Джо Байдена обнародовать санкции, которые могут быть введены против России в случае начала ею военных действий против Украины. Об этом 1 января рассказало агентство Associated Press

«Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесном сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и с Украиной немедленно предпринять шаги, чтобы повлиять на расчет Кремлем рентабельности, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации, — сказано в заявлении. — Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале план этих санкций следует сообщить в Москву, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется».