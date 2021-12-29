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Юных гонщиков пол Петербургом полиция загнала в лес выстрелом

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В Светогорске от наряда полиции пытались сбежать двое гонщиков-подростков. Мороз выгнал их из леса.

Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины третьего ночи у дома 17 по улице Победы в Светогорске наряд ДПС увидел «Ладу», которая кралась по дороге с выключенными фарами. На требование об остановке водитель прибавил газа. Началась погоня. Около трех ночи на 42 км трассы «Выборг-Светогорск» один из сотрудников полиции из табельного оружия произвел предупредительный выстрел вверх. Водитель легковушки резко свернул в лес.

Машину нашли уже через 45 минут в поселке Свободный Выборгского района.

«Позже из лесного массива по подозрению в совершении данного преступления в отдел полиции доставлены 15-летний и не работающий 18-летний местные жители», - сообщает главк.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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