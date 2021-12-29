Юных гонщиков пол Петербургом полиция загнала в лес выстрелом

В Светогорске от наряда полиции пытались сбежать двое гонщиков-подростков. Мороз выгнал их из леса.



Как сообщили «Фонтанке» 29 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, накануне около половины третьего ночи у дома 17 по улице Победы в Светогорске наряд ДПС увидел «Ладу», которая кралась по дороге с выключенными фарами. На требование об остановке водитель прибавил газа. Началась погоня. Около трех ночи на 42 км трассы «Выборг-Светогорск» один из сотрудников полиции из табельного оружия произвел предупредительный выстрел вверх. Водитель легковушки резко свернул в лес.

