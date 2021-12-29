На госзнаках зарабатывают перекупщики. Как перенаправить эти деньги в бюджет?

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Примечательно, что такую же идею на портале «20 идей по развитию России» выдвинул автор — предприниматель Дмитрий Давыдов.

Есть предложение — значит, есть спрос

Этот проект Давыдов создал примерно 5 лет назад. Изучив зарубежный опыт, он сделал подборку лучших идей, которые применяются за рубежом и могут быть использованы в России. Примечательно, что большая часть выбранного не требует каких-то колоссальных финансовых вливаний. Предложение, касающееся госзнаков на автомашины, тоже не повлечет за собой лишних трат. Нужна, по сути, только законодательная поддержка.



Официально государственные регистрационные знаки на автомашины в России получают по принципу автовыбора. Когда владелец приходит регистрировать машину, ему выдают первый госзнак из числа свободных.

А ведь для российских водителей госномер с определенными цифрами — символ престижа. Они готовы платить, чтобы установить на машину табличку с конкретным набором цифр и букв. Но доход от этой страсти получают пока только посредники — к примеру, перекупщики: они приобретают на рынке старые автомашины с нужными номерами и затем перепродают их. Иногда даже самой автомашины как таковой нет, сделка касается только документов. Потом авторухлядь утилизируют, а заветный госзнак вешается на новую машину. Стоят номера на черном рынке недешево. Например, за «М300ММ 777» сейчас просят более полутора миллионов рублей. А за «В111ВВ 99» — 3,5 миллиона. Надо отметить: предложение о покупке госзнаков обширно — значит, спрос есть, и устойчивый. Но государство от это не получает ровным счетом ничего.

А в некоторых странах практика продажи «престижных» госномеров уже действует и приносит впечатляющие результаты. Так, в Индии на электронных аукционах можно приобрести номер на авто с желаемым набором цифр. Аналогичная практика существует с 2014 года в Казахстане — в 2021 году граждане страны приобрели более 15 тысяч знаков «под заказ». Существует практика покупки нужных автомобильных номеров и в Америке.



Очень востребованы подобные аукционы в Объединенных Арабских Эмиратах. Граждане страны готовы платить за то, чтобы установить на машину необычный и легко запоминающийся госзнак. В 2021 году номер Е55 был продан за 3,6 миллиона дирхамов, что сопоставимо с примерно 70 миллионами рублей. Доход от продажи пошел в бюджет государства.

Куда пойдут деньги

Нужно внедрить такую практику в России, полагает активист Дмитрий Давыдов. Он уверен: возможность заказать и купить желаемый регистрационный номер на автомашину может стать существенным источником пополнения бюджета. И если автовладельцы получат возможность купить государственные знаки «особого образца» — ограниченные обязательным наличием установленного количества букв и цифр согласно действующим стандартам, — доход может вырасти в разы. А каких-то значимых расходов на реализацию проекта государство не понесет: нужно лишь законодательно разрешить исполнительным органам власти выпускать подобные номера и внести дополнения в ГОСТ.

— Если у новоиспеченного автовладельца есть нужда в каком-то красивом номере, то почему бы его не купить? — анализирует автоюрист Дмитрий Славнов. — Сейчас доход с покупки идет в карман к перекупщикам, но можно дать людям возможность законно, легально, с оплатой госпошлины выбрать себе номер. Тогда деньги осядут не в карманах перекупщиков, а в казне государства.



Эксперт также признает разумность введения коротких госзнаков, которые тоже можно будет купить.

— Если люди готовы за это платить и легально вносить деньги в казну, то я не вижу причин, по которым не стоит этого делать. — уверен Дмитрий Славнов.

По мнению автоюриста, полученные от продажи средства можно направлять, например, на развитие транспортной инфраструктуры, улучшение дорожного покрытия и другие нужды. В итоге в выигрыше окажутся все — и автовладельцы в том числе.

Кстати, схожий проект летом 2021 года в правительство внесли эксперты Министерства экономики. В нем аукционы предлагается проводить на госзнаки для автомобилей и мотоциклов. Начальная стоимость номеров — от 5 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Примечательно, что эти расценки даже ниже, чем на «черном» рынке. Доходы предполагается направить в федеральный и местный бюджеты. Ранее предполагалось, что аукционы стартуют с января 2022 года, но пока Госдума проект не рассмотрела.

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Ирина Козлова

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