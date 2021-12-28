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25 января — круглый стол «Лейкоз: названий много — диагноз один»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему лейкоза. Приглашаются представители медицинских центров, лабораторий, производители лекарственных средств, страховые компании и агентства медицинского туризма.

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Специалисты говорят, что такого диагноза как «рак крови» не существует — под общепринятым названием скрывается целый спектр заболеваний, которые объединяет одно: они поражают кроветворную систему. Разные виды лейкоза свойственны для детей и для взрослых, и для многих из них разработаны вполне успешные протоколы лечения. О том, как распознать рак крови на ранней стадии, как его лечить — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что представляет собой лейкоз или рак крови? Какие виды существуют и чем они отличаются?
  • Какие изменения в здоровье должны насторожить? Какие признаки позволяют заподозрить лейкоз? Есть ли возможность заранее оценить риски возникновения рака крови?
  • Как диагностируется лейкоз? Можно ли самому по анализу крови заподозрить это заболевание?
  • Какие методы лечения лейкоза сейчас существуют? Насколько вероятная пожизненная ремиссия и от чего это зависит?
  • Донорство костного мозга как возможность помочь больным раком крови. Как найти донора и как стать донором костного мозга?
  • Лечение рака крови за рубежом — куда ехать и зачем?
  • Реабилитация больных с лейкозом: как вернуться к обычной жизни?

Приглашаются представители медицинских центров, лабораторий, производители лекарственных средств, страховые компании и агентства медицинского туризма.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 25 января 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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