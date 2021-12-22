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«Ларгус» на Науки приехал в лоб трамваю. Пробки в Петербурге — выше нормы

Работу общественного транспорта Петербурга утром 22 декабря несколько раз нарушали аварии.

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Так, из-за повреждения контактной сети на проспекте Просвещения у улицы Руднева с 6:43 пришлось менять маршруты трамваев № 58 и 100, сообщила пресс-служба ГУП «Горэлектротранс».

Там же, на севере города, трамваи трёх маршрутов не ходили 45 минут из-за ДТП. «Кто-то на «Ларгусе» забыл уступить трамваю», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В «Горэлектротрансе» пояснили, что из-за происшествия на проспекте Науки перед улицей Руставели трамваи № 9, 38, 57 стояли с 10:35 до 11:10.

На перекрёстке Кондратьевского проспекта и Минеральной улицы пассажирам маршрутки № 259 пришлось пересаживаться на другой транспорт после столкновения с «Фольксвагеном», пишут в «ДТП и ЧП».

На дорогах Петербурга непросто с самого утра. В час пик их загруженность достигла повышенных 7 баллов, а в полдень составляет 6 баллов, что на 1 больше обычного.

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Комментарии (2)

Марти МакФлай
В этом месте Науки по направлению от Ручьев реально надо бдить - трамвай может выскочить как попутный из-за спины, так и встречный налево.
Чекист007
там давно светофора не хватает
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