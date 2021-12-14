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Почему идеи Дмитрия Давыдова могут сделать дороги безопасными

Безопасность на городских дорогах оставляет желать лучшего. По данным ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, только в ноябре 2021 года в Северной столице произошло более 400 ДТП, в которых погибли более 20 человек. 20 трагедий, которых могло бы не произойти, если бы люди соблюдали правила дорожного движения. Как заставить людей соблюдать ПДД? Этого касаются несколько идей предпринимателя Дмитрия Давыдова — автора проекта «20 идей по развитию России». Идеи опубликованы на сайте 20idei.ru; часть из них, к слову, уже в том или ином виде реализована.

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Фото: stock.adobe.com
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Бить рублем

Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это горькое правило, к сожалению, часто становится причиной, по которой и происходят трагедии. В частности, несмотря на ограничение скорости движения в городах до 60 километров в час — штрафы за превышение невысоки. Если скорость больше на 20–40 километров в час, наказание водителю составит всего лишь 500 рублей. Причем эту сумму можно сократить, если оплатить в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Таким образом получается, что стоимость превышения для россиян сопоставима с ценой чашки кофе.

Между тем, скорость, конечно, имеет значение. По данным Американской ассоциации городских транспортных властей, при столкновении на 37 км/ч погибают 10 % пострадавших, на 51 км/ч — 25 %, на 80 км/ч — уже 75%.

Дмитрий Давыдов предлагает увеличить штрафы — причем в Петербурге и Москве как минимум в полтора раза выше, чем в других регионах страны. Да и в целом активист предлагает установить их размер не в твердых рублях, а исходя из «месячного расчетного показателя», который увеличивается в зависимости от инфляции. Тогда нарушать ПДД водителям станет невыгодно — и они начнут строже соблюдать законодательство. Конечно, рост штрафов может вызвать недовольство со стороны автовладельцев, однако общественное мнение, уверен Давыдов, нововведение поддержит. Особенно после того, как аварий на дорогах станет в разы меньше, и родители перестанут опасаться, что их ребенка по дороге в школу собьет не соблюдающий правила лихач.

Мотивация для честности

Также среди разумных предложений активиста — увеличение числа видеокамер в городе и активное использование переносных камер для фиксации нарушений ПДД ночью. Сейчас в Петербурге — да и в других регионах страны — на дорогах достаточно много «слепых» зон, на которых правила можно нарушать безнаказанно. Зачастую, разогнавшись на свободной от контроля территории, водители просто не успевают потом затормозить. Так, например, 7 декабря 2021 года на трассе М-11 водитель начал «играть в шашечки», перестраиваясь из одного ряда в другой, и не справился с управлением.

Фото: stock.adobe.com
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Однако увеличение размера штрафов может привести к росту коррупции. И этот момент тоже нужно предусмотреть. Чтобы не искушать сотрудников ГИБДД «решать» с водителями вопросы нарушений на месте, Дмитрий Давыдов предлагает поднять им зарплату: возможно — за счет перевыполнения планов по штрафам, выписанным нарушителям. «Если сотрудник ГИБДД перевыполняет план, то получает 30% от суммы оплаченных «дополнительных» штрафов», — поясняет активист.

Идея представляется актуальной: имея возможность заработать больше легальным путем, сотрудники ГИБДД будут дорожить работой. Как следствие — не станут рисковать увольнением, беря взятки. Минимизировать риски коррупции помогут и встроенные в автомобили ГИБДД видеокамеры, которые будут фиксировать работу сотрудников в режиме онлайн. Также, полагает активист, служба патруля ГИБДД должна состоять не менее чем из двух сотрудников, которые постоянно меняются. Это поможет избежать возникновения устоявшихся пар, в которых сотрудники будут покрывать друг друга. Этот пункт относится к уже реализованным: с 2017 года сотрудники ГИББ носят на одежде видеорегистраторы «Дозор», которые снимают все происходящее.

Помощь граждан

Эксперты в автотематике во многом с идеями согласны. Как отмечает автоюрист Дмитрий Славнов, повысить зарплаты сотрудникам ГИБДД необходимо, чтобы полицейские стали выше ценить свою работу и боялись ее потерять. Возможно, стоит обратить внимание не только на финансовую составляющую.

— Если у сотрудника дорожной полиции будет не только высокая зарплата, но и хорошие соцпакеты для него и его семьи, он будет опасаться лишиться работы — и коррупция пойдет на спад, — считает Славнов.

Также он уверен, что отправлять полицейских в наряд по двое и тасовать пары между собой —правильная и вполне достижимая идея, которая также может стать неплохим шагом в борьбе с коррупцией.

Фото: stock.adobe.com
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Важным пунктом идеи Давыдова стало предложение ввести институт уполномоченных заявителей: они будут получать информацию о совершенном правонарушении от граждан и передавать ее в ГИБДД. Это может сработать — причем позволит сэкономить деньги на установке видеокамер там, где их еще нет. По словам Дмитрия Славнова, подобная система уже внедрена в Москве. Каждый москвич может поставить себе на телефон программу под названием «помощник Москвы» и через нее фиксировать правонарушения и передавать информацию в ГИБДД. Со следующего года, отметил Славнов, эту программу хотят распространить и на другие города страны. Она сможет помочь, например, в борьбе с любителями ехать по обочине: им придется соблюдать ПДД не только под камерами, но и в целом во время поездки — поскольку любой участник дорожного движения сможет сообщить о езде в неположенном месте. Это, к слову, позволяет решить задачу, не создавая дополнительной финансовой нагрузки на бюджет, по сути, необходимо только прописать механизм регистрации правонарушений, о которых будут сообщать водители и пешеходы.

В следующем материале мы спросим у экспертов, стоит ли внедрять легальную продажу «красивых» номеров для автомобилей.

Автор: Ирина Козлова

На правах рекламы

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

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