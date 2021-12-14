Почему идеи Дмитрия Давыдова могут сделать дороги безопасными

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Бить рублем

Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Это горькое правило, к сожалению, часто становится причиной, по которой и происходят трагедии. В частности, несмотря на ограничение скорости движения в городах до 60 километров в час — штрафы за превышение невысоки. Если скорость больше на 20–40 километров в час, наказание водителю составит всего лишь 500 рублей. Причем эту сумму можно сократить, если оплатить в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Таким образом получается, что стоимость превышения для россиян сопоставима с ценой чашки кофе.



Между тем, скорость, конечно, имеет значение. По данным Американской ассоциации городских транспортных властей, при столкновении на 37 км/ч погибают 10 % пострадавших, на 51 км/ч — 25 %, на 80 км/ч — уже 75%.

Дмитрий Давыдов предлагает увеличить штрафы — причем в Петербурге и Москве как минимум в полтора раза выше, чем в других регионах страны. Да и в целом активист предлагает установить их размер не в твердых рублях, а исходя из «месячного расчетного показателя», который увеличивается в зависимости от инфляции. Тогда нарушать ПДД водителям станет невыгодно — и они начнут строже соблюдать законодательство. Конечно, рост штрафов может вызвать недовольство со стороны автовладельцев, однако общественное мнение, уверен Давыдов, нововведение поддержит. Особенно после того, как аварий на дорогах станет в разы меньше, и родители перестанут опасаться, что их ребенка по дороге в школу собьет не соблюдающий правила лихач.

Мотивация для честности

Также среди разумных предложений активиста — увеличение числа видеокамер в городе и активное использование переносных камер для фиксации нарушений ПДД ночью. Сейчас в Петербурге — да и в других регионах страны — на дорогах достаточно много «слепых» зон, на которых правила можно нарушать безнаказанно. Зачастую, разогнавшись на свободной от контроля территории, водители просто не успевают потом затормозить. Так, например, 7 декабря 2021 года на трассе М-11 водитель начал «играть в шашечки», перестраиваясь из одного ряда в другой, и не справился с управлением.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться







Однако увеличение размера штрафов может привести к росту коррупции. И этот момент тоже нужно предусмотреть. Чтобы не искушать сотрудников ГИБДД «решать» с водителями вопросы нарушений на месте, Дмитрий Давыдов предлагает поднять им зарплату: возможно — за счет перевыполнения планов по штрафам, выписанным нарушителям. «Если сотрудник ГИБДД перевыполняет план, то получает 30% от суммы оплаченных «дополнительных» штрафов», — поясняет активист.

Идея представляется актуальной: имея возможность заработать больше легальным путем, сотрудники ГИБДД будут дорожить работой. Как следствие — не станут рисковать увольнением, беря взятки. Минимизировать риски коррупции помогут и встроенные в автомобили ГИБДД видеокамеры, которые будут фиксировать работу сотрудников в режиме онлайн. Также, полагает активист, служба патруля ГИБДД должна состоять не менее чем из двух сотрудников, которые постоянно меняются. Это поможет избежать возникновения устоявшихся пар, в которых сотрудники будут покрывать друг друга. Этот пункт относится к уже реализованным: с 2017 года сотрудники ГИББ носят на одежде видеорегистраторы «Дозор», которые снимают все происходящее.



Помощь граждан

Эксперты в автотематике во многом с идеями согласны. Как отмечает автоюрист Дмитрий Славнов, повысить зарплаты сотрудникам ГИБДД необходимо, чтобы полицейские стали выше ценить свою работу и боялись ее потерять. Возможно, стоит обратить внимание не только на финансовую составляющую.

— Если у сотрудника дорожной полиции будет не только высокая зарплата, но и хорошие соцпакеты для него и его семьи, он будет опасаться лишиться работы — и коррупция пойдет на спад, — считает Славнов.

Также он уверен, что отправлять полицейских в наряд по двое и тасовать пары между собой —правильная и вполне достижимая идея, которая также может стать неплохим шагом в борьбе с коррупцией.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться







Важным пунктом идеи Давыдова стало предложение ввести институт уполномоченных заявителей: они будут получать информацию о совершенном правонарушении от граждан и передавать ее в ГИБДД. Это может сработать — причем позволит сэкономить деньги на установке видеокамер там, где их еще нет. По словам Дмитрия Славнова, подобная система уже внедрена в Москве. Каждый москвич может поставить себе на телефон программу под названием «помощник Москвы» и через нее фиксировать правонарушения и передавать информацию в ГИБДД. Со следующего года, отметил Славнов, эту программу хотят распространить и на другие города страны. Она сможет помочь, например, в борьбе с любителями ехать по обочине: им придется соблюдать ПДД не только под камерами, но и в целом во время поездки — поскольку любой участник дорожного движения сможет сообщить о езде в неположенном месте. Это, к слову, позволяет решить задачу, не создавая дополнительной финансовой нагрузки на бюджет, по сути, необходимо только прописать механизм регистрации правонарушений, о которых будут сообщать водители и пешеходы.



В следующем материале мы спросим у экспертов, стоит ли внедрять легальную продажу «красивых» номеров для автомобилей.

Автор: Ирина Козлова

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