«Новый взгляд 2.0»: эксперты о жизни в эпоху перемен

В новом эпизоде биолог, научный журналист и автор подкаста «Голый земплекоп» Илья Колмановский рассказал, откуда появляются новые штаммы коронавируса и насколько они устойчивы к вакцине. Спасёт ли от наследственных заболеваний генная терапия, и в каких случаях использовать ее неэтично. Как учёные выращивают органы для донорства, идентичные человеческим, и сколько людей-киборгов есть в мире.

В первых трёх выпусках директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова дала интервью об искусстве, параатлет Дмитрий Игнатов — об инклюзии, критик Галина Юзефович — о литературе.

Илья Колмановский про «Новый взгляд 2.0»: «Я думаю, из этого разговора понятно, что следующий год будет непростым. И человечество ждет множество вызовов, и наука будет на них отвечать так, как сможет. Мне кажется, что главным образом мы живем в самое интересное время, которое когда-либо было».

В заключительном эпизоде, который выйдет 16 декабря, педагог Дима Зицер поделится, как перейти от воспитания по принципу «разрешать — запрещать» к общению, построенному на уважении и любви.



Выпуски можно не только смотреть, но и слушать в машине или в дороге: параллельно с видео «Новый взгляд 2.0» выходит в форме подкаста. Полные версии интервью есть на «СберЗвуке» и других популярных подкаст-платформах.



Сайт «Нового взгляда 2.0» адаптирован для незрячих и слабовидящих людей. Графические элементы озвучены и управляются по технологии VoiceOver. Все видео выходят с субтитрами, чтобы их могли смотреть люди с нарушениями слуха.



Проект выходит при поддержке СберПремьера. Это формат премиального обслуживания клиентов, в который входят персональный менеджер-консультант, пользование услугами банка без очереди и круглосуточная выделенная линия поддержки.

