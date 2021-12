«За секунды растворяется одежда, кожа вздувается и стекает». Подробности о нападении с кислотой в центре Петербурга

За соцсетями девушки, судя по всему, велась особенно тщательная слежка. В пятницу, 10 декабря, вместе с Матвеем она исполнила свою давнюю мечту и набила татуировку в салоне в центре города. Логотип студии мелькнул в сторис, которые она выложила в Instagram до процедуры.



Примерно через полтора часа пара под руку уже шла по набережной канала Грибоедова. На запястье девушки красовалось You are nice and beautiful:). Мужчину, который пристроился сзади и грубо окликнул Матвея, признали оба.



Как рассказывает молодой человек, девушка бросила преследователю усталое «Отстань, Кот. Уйди, пожалуйста» и попросила своего друга не обращать внимания. Уверенности в том, что встреча на этом и закончится у Матвея не было. Он попытался пропустить свою спутницу вперёд так, чтобы оказаться между ней и настырным воздыхателем и, в случае его агрессии, воспользоваться перцовым баллончиком.



Та, похоже, не хотела ссоры и сама решила стать буфером между бывшим и нынешним. Она увернулась, оказавшись за спиной Матвея, и подтолкнула его в спину. В этот момент преследователь поднял руку и опрокинул пол-литровую бутылку. Шапки и шарфа на девушке не было, жидкость вылилась на голову.