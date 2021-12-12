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«За секунды растворяется одежда, кожа вздувается и стекает». Подробности о нападении с кислотой в центре Петербурга

16-летняя девушка, пострадавшая в центре Петербурга от воздыхателя с кислотой, остаётся в больнице. Соперник арестованного за нападение уверен, что жидкость предназначалась ему, и лучше бы Кот не промахнулся.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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Как рассказал «Фонтанке» Матвей 12 декабря, его отношениям с девушкой нет и двух месяцев. С Даниилом Котом, обживающим камеру следственного изолятора, она встречалась дольше — около полугода. Отношения, судя по её рассказам, смогла разорвать только в конце лета.

По словам Матвея, Даниил начал звонить ему, когда девушка выложила совместное фото в соцсетях. Особенно запомнился ночной разговор по телефону, в котором Кот описывал несложившийся суицид, способы поиска соперника, а потом — его убийства.

За соцсетями девушки, судя по всему, велась особенно тщательная слежка. В пятницу, 10 декабря, вместе с Матвеем она исполнила свою давнюю мечту и набила татуировку в салоне в центре города. Логотип студии мелькнул в сторис, которые она выложила в Instagram до процедуры.

Примерно через полтора часа пара под руку уже шла по набережной канала Грибоедова. На запястье девушки красовалось You are nice and beautiful:). Мужчину, который пристроился сзади и грубо окликнул Матвея, признали оба.

Как рассказывает молодой человек, девушка бросила преследователю усталое «Отстань, Кот. Уйди, пожалуйста» и попросила своего друга не обращать внимания. Уверенности в том, что встреча на этом и закончится у Матвея не было. Он попытался пропустить свою спутницу вперёд так, чтобы оказаться между ней и настырным воздыхателем и, в случае его агрессии, воспользоваться перцовым баллончиком.

Та, похоже, не хотела ссоры и сама решила стать буфером между бывшим и нынешним. Она увернулась, оказавшись за спиной Матвея, и подтолкнула его в спину. В этот момент преследователь поднял руку и опрокинул пол-литровую бутылку. Шапки и шарфа на девушке не было, жидкость вылилась на голову.

«Вся мокрая была. Как будто только искупалась. Я залил его перцем, он развернулся и побежал. Рванул за ним, а потом понимаю — щиплет лицо, руки. И тут я услышал душераздирающий крик, — рассказывает Матвей. — Эта картина до сих пор перед глазами. То, что на ней, плавится. За секунды растворяется одежда, стекает кофта. Понимаете? Ткань стекает, жидкая. Кожа вздувается, покрывается волдырями. И она кричит в такой агонии, что голос срывался».

По словам Матвея, скорая приехала минут за десять. До этого прохожие забрасывали ребят снегом. Становилось немного легче, но от холода всё немело. Уже в скорой обоих обмывали водой. Фельдшер пыталась вколоть обезболивающие, но девушку так трясло, что невозможно было попасть в вену.

Матвей уверен, что кислота предназначалась ему: «И должна была быть на мне. Не на ней точно. Моя внешность мне не важна, если бы даже меня изуродовали. Вчера мне позвонил её отчим и сказал, что она выживет. Я стоял у входа в метро и после разговора просто сел на снег и разревелся от счастья. Мне кажется, ещё никогда не был так счастлив, как в тот момент, когда узнал, что она будет жить».

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Нападение в центре Петербурга произошло вечером 10 декабря. В отношении 24-летнего Даниила Кота возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. В суде он заявил, что хотел отомстить за измену в платонической любви, после пытался покончить с собой, но не выдержал боли, раскаивается. Его отправили в следственный изолятор до 8 января.

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Комментарии (130)

Михаил Петров-Водкин
Да было уже такое и не раз. Помнится, в Сочи какой-то криминальный Ашот заказал поливку кислотой своей надоевшей пассии, "экс-мисс Сочи". Была туча операций, в том числе за бугром, и пластика не особо помогла.
Arkos
Любовь ослепляет !
Всегда и во все времена..
Отелло, Карандышев, Каренина, Парфён Рогожин и Мышкин....
Страсти.. страсти ..
"где любовь, там всегда проливается кровь"
repovesi
Путин! Проведи уже, наконец, референдум о возвращении смертной казни, как это сделал у себя Лукашенко!!!
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