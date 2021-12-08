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Суд не опроверг мнение Гришковца о «наркоманских песнях» из последнего альбома Земфиры

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Певица Земфира не смогла через суд защитить свою репутацию от критики, которой писатель и музыкант Евгений Гришковец подверг её альбом «Бордерлайн».

Как сообщили в Останкинском районном суде Москвы, 8 декабря судья не нашла оснований удовлетворить требования Земфиры к Гришковцу и телеканалу «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом), в эфире которого писатель нелестно высказался о последней пластинке, композициях и самой певице.

«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё, что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. <...> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — заявил тогда Гришковец.

Позднее он через тот же телеканал извинился за то, что был категоричен, груб и мог ранить исполнительницу и её поклонников. Земфира этим, по всей видимости, не удовлетворилась и подала иск сначала в суд Калининграда, а потом в суд столицы — по месту проживания Гришковца. Она просила опровержения и 1,5 миллиона рублей, в которые оценила моральные страдания и репутационный вред.

* Телеканал, признанный Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента в 2021 году.

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Комментарии (7)

VF812
Гришковец молодец, озвучил очевидное, о чем стыдливо помалкивают все остальные. С учетом реплик правильное решение суда.
Wert
На наркотики бы, наверно ,потратила.
blackcatwhitecat
В рок-музыке 90% шедевров наркоманские (по духу, а не по состоянию автора, хотя и не без этого), и это никак не преуменьшает их значимость. Я не являюсь поклонником Земфиры, но, как говорится, не нравится - не слушай. С тем шлаком, который генерит Гришковец на музыкальном поприще, уж он то лучше бы помолчал.
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