Суд не опроверг мнение Гришковца о «наркоманских песнях» из последнего альбома Земфиры

Певица Земфира не смогла через суд защитить свою репутацию от критики, которой писатель и музыкант Евгений Гришковец подверг её альбом «Бордерлайн».
Как сообщили в Останкинском районном суде Москвы, 8 декабря судья не нашла оснований удовлетворить требования Земфиры к Гришковцу и телеканалу «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом), в эфире которого писатель нелестно высказался о последней пластинке, композициях и самой певице.
«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё, что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. <...> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — заявил тогда Гришковец.
Позднее он через тот же телеканал извинился за то, что был категоричен, груб и мог ранить исполнительницу и её поклонников. Земфира этим, по всей видимости, не удовлетворилась и подала иск сначала в суд Калининграда, а потом в суд столицы — по месту проживания Гришковца. Она просила опровержения и 1,5 миллиона рублей, в которые оценила моральные страдания и репутационный вред.
* Телеканал, признанный Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента в 2021 году.