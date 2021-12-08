Суд не опроверг мнение Гришковца о «наркоманских песнях» из последнего альбома Земфиры

Певица Земфира не смогла через суд защитить свою репутацию от критики, которой писатель и музыкант Евгений Гришковец подверг её альбом «Бордерлайн».



Как сообщили в Останкинском районном суде Москвы, 8 декабря судья не нашла оснований удовлетворить требования Земфиры к Гришковцу и телеканалу «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом), в эфире которого писатель нелестно высказался о последней пластинке, композициях и самой певице.



«Когда человек позволяет себе всё, когда решает вопрос «я могу сделать всё», я могу вытащить из себя всё, что угодно, всё без исключения: все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь. <...> Она наркоманка, и это наркоманские песни», — заявил тогда Гришковец.

