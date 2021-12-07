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Чужие антитела не спасают. ВОЗ не рекомендует использовать плазму переболевших ковидом для лечения, но у нас — свой путь

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Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
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Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ

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Комментарии (2)

SergKoch
А где текст? Заголовок, фотография и два слэша //
260708081
ВОЗ изначально и маски не рекомендовала всем носить - только медикам. Но теперь они говорят, что лечение плазмой слишком дорого... Видимо, у всех - своя цена. Думаю, у нас это дешевле многих других вариантов, да и наши врачи рассказывали, что люди буквально оживали, старались использовать для медиков.
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