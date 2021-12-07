«Победительница» спора, кто лучший вожатый, получила 7 лет колонии за убийство коллеги в детском лагере

Суд вынес приговор 22-летней вожатой детского лагеря, признанной виновной в убийстве коллеги. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба СКР.



Установлено, что 22 июня 2021 года в лагере в Пушкинском городском округе Подмосковья девушка в состоянии опьянения поругалась со своей 20-летней коллегой и нанесла ей четыре ножевых ранения в грудь. Пострадавшая скончалась. На допросе злоумышленница во всем созналась.



Известно, что девушки-студентки проходили в лагере практику. По данным ТАСС, к трагедии привел пьяный спор о том, кто из них лучший вожатый.

