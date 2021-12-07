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«Победительница» спора, кто лучший вожатый, получила 7 лет колонии за убийство коллеги в детском лагере

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Суд вынес приговор 22-летней вожатой детского лагеря, признанной виновной в убийстве коллеги. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба СКР.

Установлено, что 22 июня 2021 года в лагере в Пушкинском городском округе Подмосковья девушка в состоянии опьянения поругалась со своей 20-летней коллегой и нанесла ей четыре ножевых ранения в грудь. Пострадавшая скончалась. На допросе злоумышленница во всем созналась.

Известно, что девушки-студентки проходили в лагере практику. По данным ТАСС, к трагедии привел пьяный спор о том, кто из них лучший вожатый.

Подсудимую приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Комментарии (5)

Antivse
Современные "девушки" не перестают удивлять. Вроде дно уже пробито... Но нет.
Владислав М
Какие прекрасные вожатые, а если бы она поспорила с ребёнком?
мухомор
мужику за аналогичное бы дали 10 строго.
но у нас равноправие полов.
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