«Трансперенси»*: доходы среднего чиновника в три раза превышают заработок среднего россиянина

В 2020 году общероссийский медианный (находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки. — Прим. ред.) доход чиновника составил 82 тысячи рублей в месяц, что в три раза превышает медианный доход гражданина РФ за тот же период (27 тысяч рублей, по данным Росстата).
Соответствующее исследование было опубликовано 6 декабря на сайте НКО «Трансперенси Интернешнл»* (признано иноагентом в РФ. — Прим. ред.) и основано на данных из базы «Декларатор» о российских публичных должностных лицах.
Самые высокие медианные доходы обнаружили у чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа (241 тысяча рублей в месяц), Москвы (216 тысяч рублей в месяц) и Якутии (185 тысяч рублей в месяц). Самые скромные — в Кировской области (52 тысячи рублей в месяц), Калмыкии (48 тысяч рублей в месяц) и Северной Осетии (45 тысяч рублей в месяц).
Лидерами по разрыву доходов стали Тыва и Ингушетия. Медианные доходы чиновников там выше медианных доходов жителей в семь и шесть раз соответственно. Наименьший разрыв (в два раза) демонстрируют Белгородская и Калужская области, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Адыгея, Северная Осетия и Татарстан.
В рамках исследования сотрудники «Трансперенси Интернешнл» изучили 116 922 декларации чиновников со всей России, которые обязаны отчитываться о доходах. В их число вошли руководители госучреждений, министерств, ведомств и местные депутаты.
*По решению Минюста России Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» включена в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента».