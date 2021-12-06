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«Трансперенси»*: доходы среднего чиновника в три раза превышают заработок среднего россиянина

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В 2020 году общероссийский медианный (находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки. — Прим. ред.) доход чиновника составил 82 тысячи рублей в месяц, что в три раза превышает медианный доход гражданина РФ за тот же период (27 тысяч рублей, по данным Росстата).

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Соответствующее исследование было опубликовано 6 декабря на сайте НКО «Трансперенси Интернешнл»* (признано иноагентом в РФ. — Прим. ред.) и основано на данных из базы «Декларатор» о российских публичных должностных лицах.

Самые высокие медианные доходы обнаружили у чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа (241 тысяча рублей в месяц), Москвы (216 тысяч рублей в месяц) и Якутии (185 тысяч рублей в месяц). Самые скромные — в Кировской области (52 тысячи рублей в месяц), Калмыкии (48 тысяч рублей в месяц) и Северной Осетии (45 тысяч рублей в месяц).

Лидерами по разрыву доходов стали Тыва и Ингушетия. Медианные доходы чиновников там выше медианных доходов жителей в семь и шесть раз соответственно. Наименьший разрыв (в два раза) демонстрируют Белгородская и Калужская области, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Адыгея, Северная Осетия и Татарстан.

В рамках исследования сотрудники «Трансперенси Интернешнл» изучили 116 922 декларации чиновников со всей России, которые обязаны отчитываться о доходах. В их число вошли руководители госучреждений, министерств, ведомств и местные депутаты.

*По решению Минюста России Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» включена в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента».

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Комментарии (12)

Редиcка
Не вижу тут никакой проблемы. 116 тысяч чиновников - это 0.08% от населения России. Если даже 1% людей в России зарабатывает в 3 раза больше среднего, то это нормально.
dragvs
Не зря они клыками за власть цепляются же, а там далеко не работа мечты, скорее зверинец.
Igor_VS
Когда-то был большой спрос на юристов и проституток. В смысле - куплю себе наконец хороший диван и люстру. Достаток рос. В новой реальности надо заводить корочки от Ядра и тогда можно прикупить и стены и колеса.
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