«Трансперенси»*: доходы среднего чиновника в три раза превышают заработок среднего россиянина

В 2020 году общероссийский медианный (находящийся ровно посередине рассматриваемой выборки. — Прим. ред.) доход чиновника составил 82 тысячи рублей в месяц, что в три раза превышает медианный доход гражданина РФ за тот же период (27 тысяч рублей, по данным Росстата).

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Соответствующее исследование было опубликовано 6 декабря на сайте НКО «Трансперенси Интернешнл»* (признано иноагентом в РФ. — Прим. ред.) и основано на данных из базы «Декларатор» о российских публичных должностных лицах.

Самые высокие медианные доходы обнаружили у чиновников Ямало-Ненецкого автономного округа (241 тысяча рублей в месяц), Москвы (216 тысяч рублей в месяц) и Якутии (185 тысяч рублей в месяц). Самые скромные — в Кировской области (52 тысячи рублей в месяц), Калмыкии (48 тысяч рублей в месяц) и Северной Осетии (45 тысяч рублей в месяц).

