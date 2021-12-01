21 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Тренды IT и телекома в 2021 году»

Пандемия, подтолкнувшая цифровизацию во всех отраслях экономики, позволила компаниям, работающим в сфере IT и телекома развивать новые сервисы и находить новых клиентов и новые ниши для применения своих возможностей. Как меняется отношение к цифровым технологиям, какие сервисы наиболее востребованы и что нужно клиентам в эпоху цифровой трансформации бизнеса — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В первый год пандемии все переходили на удаленку и внедряли новые цифровые решения. Сейчас этот тренд — и спрос — сохраняются?
- Какие продукты и сервисы больше всего востребованы у корпоративных и частных клиентов?
- Растет ли трафик? Мобильный интернет и широкополосный доступ — кто быстрее?
- Новшества 2021 года. Самое интересное из того, что компании вывели на рынок в этом году.
- Big Data — где актуально применять аналитику больших данных, какой эффект можно получить?
- Искусственный интеллект, роботы и интернет вещей — будущее уже наступило?
- Информационная безопасность — как защитить себя в цифровую эпоху.
Модераторы: Денис Кусков, руководитель информационно аналитического агентства "Телеком Дейли" и Мария Мокейчева редактор городского портала "Фонтанка.ру"
По вопросам участия обращаться:
Анна Алмазова, +7 921 933-77-12
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00)