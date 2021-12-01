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21 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Тренды IT и телекома в 2021 году»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» приглашает на круглый стол операторов мобильной связи, телекоммуникационные компании, производители ПО и компании, развивающие облачные технологии, дата-центры, компании, специализирующиеся на кибербезопасности, компании, активно внедряющие цифровые решения.

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Пандемия, подтолкнувшая цифровизацию во всех отраслях экономики, позволила компаниям, работающим в сфере IT и телекома развивать новые сервисы и находить новых клиентов и новые ниши для применения своих возможностей. Как меняется отношение к цифровым технологиям, какие сервисы наиболее востребованы и что нужно клиентам в эпоху цифровой трансформации бизнеса — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • В первый год пандемии все переходили на удаленку и внедряли новые цифровые решения. Сейчас этот тренд — и спрос — сохраняются?
  • Какие продукты и сервисы больше всего востребованы у корпоративных и частных клиентов?
  • Растет ли трафик? Мобильный интернет и широкополосный доступ — кто быстрее?
  • Новшества 2021 года. Самое интересное из того, что компании вывели на рынок в этом году.
  • Big Data — где актуально применять аналитику больших данных, какой эффект можно получить?
  • Искусственный интеллект, роботы и интернет вещей — будущее уже наступило?
  • Информационная безопасность — как защитить себя в цифровую эпоху.

Модераторы: Денис Кусков, руководитель информационно аналитического агентства "Телеком Дейли" и Мария Мокейчева редактор городского портала "Фонтанка.ру"

По вопросам участия обращаться:

Анна Алмазова, +7 921 933-77-12

almazova@fontanka.ru

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00)

nastya@fontanka.ru

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