И пусть весь мир подождёт! В Петербурге угонщик оседлал дорожный каток

Процесс латания дыр в асфальте прервал угон дорожного катка в Красносельском районе Петербурга. Водитель попытался выехать на встречку, но особенность машины такова, что догнать её можно и на своих двоих.



Об угоне у ЖК «Солнечный город» рассказывает портал «Мегаполис». 27 ноября опубликовано видео с проспекта Ветеранов, на котором мужчина пытается встроиться на дорожном катке во встречную полосу.