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И пусть весь мир подождёт! В Петербурге угонщик оседлал дорожный каток

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Процесс латания дыр в асфальте прервал угон дорожного катка в Красносельском районе Петербурга. Водитель попытался выехать на встречку, но особенность машины такова, что догнать её можно и на своих двоих.

Об угоне у ЖК «Солнечный город» рассказывает портал «Мегаполис». 27 ноября опубликовано видео с проспекта Ветеранов, на котором мужчина пытается встроиться на дорожном катке во встречную полосу.

Каток преследуют рабочие. Один из них забирается на машину, каток поворачивает и врезается в припаркованный автомобиль. Угонщика схватили рабочие.

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