В Петербурге устойчивый минус. Водителей на дорогах подстерегает гололедица

Зима подбирается к Петербургу. Сырая погода сменится морозом.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 27 ноября в Петербурге столбик термометра опустится до -1 градуса, ночью похолодает до -5. Водителей предупреждают о гололедице.

«На погоду Северной столицы окажет влияние северная периферия циклона, выходящего своим центром на Белоруссию. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Северной столице без существенных осадков, а по югу области пройдёт небольшой снег», — сообщил в «Фейсбуке» ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.