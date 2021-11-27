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В Петербурге устойчивый минус. Водителей на дорогах подстерегает гололедица

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Зима подбирается к Петербургу. Сырая погода сменится морозом.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 27 ноября в Петербурге столбик термометра опустится до -1 градуса, ночью похолодает до -5. Водителей предупреждают о гололедице.

«На погоду Северной столицы окажет влияние северная периферия циклона, выходящего своим центром на Белоруссию. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, в Северной столице без существенных осадков, а по югу области пройдёт небольшой снег», — сообщил в «Фейсбуке» ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

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