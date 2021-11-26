СК завершил расследование убийства из милосердия в «Крестах». Смена места жительства обвиняемому не грозит

За два месяца следователи разобрались с документами по делу об убийстве подследственного в «Крестах». Об обстоятельствах подробно рассказал подозреваемый.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 26 ноября, тело 36-летнего мужчины нашли в душевой колпинского СИЗО вечером 19 сентября. Подозреваемый — 47-летний подследственный по делу об убийстве и покушении на убийство отца и сына у гостиницы «Пулковская» — рассказал, что задушил полотенцем соседа по камере в психоневрологическом отделении «Крестов» по его просьбе. Мужчина — инвалид-колясочник — боялся, что не выживет в колонии после приговора.