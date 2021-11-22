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Большой театр кукол представит библейскую «Обратную сторону Древа»

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26 и 27 ноября на основной сцене БТК состоится премьера спектакля «Обратная сторона Древа». Эта постановка — третья совместная работа режиссера Руслана Кудашова и хореографа Ирины Ляховской.

эскиз декораций к спектаклю «Обратная сторона Древа»
эскиз декораций к спектаклю «Обратная сторона Древа»Фото: предоставлено театром
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В «Обратной стороне Древа» речь пойдет о ключевых событиях Библии и поступках героев, которые пропускаются через авторскую оптику. В повествовании персонажи будут возникать не в хронологическом, а в беспорядочном и произвольном порядке — что сегодня обычная практика для человека. Фрагментарная структура сценического рассказа становится отражением современных сознания и памяти: ведь все мы помним какие-то отдельные части огромной библейской истории.

Местом действия станет условная пустыня, чья поверхность покрыта черным песком-шлаком, а над ней ожидаемо черный купол неба, на котором будут появляться отдельные слова или фразы. Они направят заблудших героев к месту спасения, или окажутся ответом-поддержкой на движение вопреки всему, или обернутся черной бездной, из которой нет и не может быть отклика.

Ирина Ляховская и Руслан Кудашов решают спектакль как пластически-визуальное действие, а по способу существования актеров «Древо» станет продолжением спектаклей «Екклесиаст» и «Танго, упавшее в небо», выпущенных в Большом театре кукол той же постановочной бригадой.

Начало в 19:00.

16+

Наталия Эфендиева

эскиз декораций к спектаклю «Обратная сторона Древа»
эскиз декораций к спектаклю «Обратная сторона Древа»Фото: предоставлено театром

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Комментарии (1)

тов
Нет чтобы свои истории ставить, обязательно хотят к чужой славе примазаться.
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