Большой театр кукол представит библейскую «Обратную сторону Древа»

В «Обратной стороне Древа» речь пойдет о ключевых событиях Библии и поступках героев, которые пропускаются через авторскую оптику. В повествовании персонажи будут возникать не в хронологическом, а в беспорядочном и произвольном порядке — что сегодня обычная практика для человека. Фрагментарная структура сценического рассказа становится отражением современных сознания и памяти: ведь все мы помним какие-то отдельные части огромной библейской истории.

Местом действия станет условная пустыня, чья поверхность покрыта черным песком-шлаком, а над ней ожидаемо черный купол неба, на котором будут появляться отдельные слова или фразы. Они направят заблудших героев к месту спасения, или окажутся ответом-поддержкой на движение вопреки всему, или обернутся черной бездной, из которой нет и не может быть отклика.



Ирина Ляховская и Руслан Кудашов решают спектакль как пластически-визуальное действие, а по способу существования актеров «Древо» станет продолжением спектаклей «Екклесиаст» и «Танго, упавшее в небо», выпущенных в Большом театре кукол той же постановочной бригадой.



Начало в 19:00.



16+



Наталия Эфендиева

