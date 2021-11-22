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7 декабря — круглый стол «Найди десять отличий: нужно ли делить жилье на классы»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Найди десять отличий: нужно ли делить жилье на классы» и приглашает к участию представителей строительных организаций и архитектурных бюро.

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Среди новостроек Петербурга формально 83% объектов относятся к классу «масс-маркет», 10% — к бизнес-классу и 7% — к элитному сегменту. Внутри масс-маркета опять же существует деление на эконом-класс (или стандарт) и комфорт, а у комфорт-класса свои градации: просто комфорт или комфорт-плюс. В результате нередко одному классу свойственны признаки другого, а определение классов часто становятся маркетинговой историей, а не отражением реального уровня жилья. Актуально ли сейчас деление недвижимости на классы или есть другие способы для того, чтобы ориентироваться на рынке — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Зачем рынку нужно деление на классы? Кто определяет границы классов? Как бы работал рынок, если бы и их не было?
  • Кому больше нужно деление на классы: покупателям или строителям? Какие еще маркетинговые инструменты существуют для разделения жилья, кроме классов?
  • Недавно понятие эконом-класса пытались заменить на «стандарт», а как сегодня по факту обстоит дело? Существует ли в принципе сегодня эконом -класс?
  • Что такое комфорт-класс? Чем он отличается от класса «комфорт-плюс»?
  • В чем разница между классами «комфорт-плюс» и «бизнес». А где проходит граница между «бизнесом» и «элитой»?
  • Как отнесение к конкретному классу влияет на цену жилья? Как отличаются затраты застройщика на возведение домов разных классов?
  • Нужна ли застройщикам в принципе какая-то четкая закрепленная стандартизация жилья, как у отелей по классам звезд, или все отрегулирует рынок?

Приглашаются представители строительных компаний, архитектурных бюро.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 7 декабря 2021 года

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова 8 921 759 38 23 galina@fontanka.ru

План мероприятий

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