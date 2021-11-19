Куда пойти 19–21 ноября: космизм в Русском музее, гофмановские опыты Шемякина и новые пространства

Фото: facebook.com/chemiakincentre Поделиться Поделиться







В новом ноябрьском гиде — два десятка вариантов, как провести выходные и горожанам с QR-кодами, и тем, у кого их нет. От очевидных до небанальных.

Актуальное

Русский космизм — в корпусе Бенуа

До 10 марта 2022 года



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Художники и философы, проникшиеся идеями космизма в начале XX века, часто говорили о микро- и макрокосмосе, душе человека и её связи с миром, бессмертии и покорении новых планет. Картины и рисунки Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ивана Кудряшева, Михаила Матюшина и других мастеров-абстракционистов в Русском музее на масштабной экспозиции «Космизм в русском искусстве» показывают вместе с работами тех, кто остался в рамках предметности и изображал Вселенную, опираясь на научные данные. Предметы для выставки в корпус Бенуа привезли в том числе из Москвы и Новосибирска. На входе нужно предъявить QR-код и паспорт.



Музыка в эфире «Фонтанки»

20 ноября, 19:00, 12+



Субботним вечером на «Фонтанке» пройдет второй фестиваль электронной музыки Theremin Fest. Участниками стали диджеи из Великобритании, Голландии, Китая, США и России, артисты Lurmish, Aiwaska, Кто DJ? Хедлайнеры года — певицы Сабрина и Тося Чайкина. Каждый из музыкантов в той или иной мере будет использовать в выступлениях инструмент терменвокс, который некоторые эксперты считают прародителем синтезаторов. Эфир Theremin Fest продлится около трёх часов на сайте и в социальных сетях «Фонтанки».

«Севкабель Порт» как Мекка любителей скейтов

Постоянно, 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В «Севкабель Порту» заработал музей скейтбординга — самую большую коллекцию о катании и жизни улиц собрал один из родоначальников петербургской трюковой культуры Павел Трифонов. Экспонатами стали доски разных моделей и дизайна — одна из них, например, покрыта золотом с куполов Спаса на Крови. Также в зале — журналы и плёнки с разнообразными записями. Аудиогид тоже на стиле — проигрывается при помощи кассеты и плеера. Вход в музей бесплатный.



Квартира создателя петербургских ангелов стала музеем

По предварительной записи, 0+



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В доме, где жили скульптор Роман Шустров и его супруга, художница Мария Касьяненко, заработал музей Петербургских ангелов. Создатель фигурок маленьких человечков, которые можно увидеть на улицах, например в Измайловском саду, умер от коронавируса весной 2020 года. Его жена не пережила потерю. Пока что помещение, где жила семья, юридически остаётся квартирой. Попасть на экскурсию и осмотреть рабочее пространство можно только по предварительной записи через группу в Facebook.

В музеях и галереях

«Дом наизнанку» построили среди книг

До 6 декабря, 0+

«Домом наизнанку» назвали выставку в Библиотеке книжной графики, на которой молодые художницы Лилия Ковган, Вера Петровская, Анастасия Жихарцева в виде скульптурных композиций и инсталляций переосмыслили образ здания, где находится образовательное пространство. Экспонатами стали домики и архитектурные элементы из разных материалов. Разглядывать каждый можно долго: авторы уделили внимание проработке самых мелких деталей.



Питер ноябрьский показывает один из митьков

До 22 февраля 2022, 6+



Фото: с сайта erarta.com Поделиться Поделиться







По-настоящему ноябрьская экспозиция начинает работать в «Эрарте». На четвёртом этаже Выставочного крыла показывают множество изображений «задумчивого», темного, зимне-глухого Петербурга. Автор работ Владимир Шинкарев — один из основателей арт-группы «Митьки». На городскую тематику он обратил внимание ещё в 2008 году, когда решил сосредоточиться на стиле живописи «маргинализованного питерского богоносца». Для посещения экспозиции в музее современного искусства нужны QR-код и паспорт.

Портрет Данте стал главным экспонатом

До 16 января 2022, 6+

В Итальянском кабинете (зал № 233) Зимнего дворца доступна моновыставка «Аньоло Бронзино. «Аллегорический портрет Данте». Из частного собрания». Картину живописец из Флоренции исполнил в 1532‒1533 годах по заказу местного банкира Бартоломео Беттини. На полотне Данте держит в руках свою «Божественную комедию» и указывает на город во тьме. На фоне солнце освещает вершину Чистилища. В зале рядом с работой Аньоло Бронзино выставили редкое издание «Божественной комедии», напечатанное в Венеции в 1578 году. Вход в Эрмитаж возможен только по QR-коду и паспорту.

Апартеид и революции — от знаменитого фотографа

До 30 января 2022 года, 16+



Фото: скриншот с сайта rosphoto.org Поделиться Поделиться







Южноафриканский фотограф-документалист эстонского происхождения Юхана Куус начал карьеру в 17 лет. За годы работы в агентстве Sipa Press снимал режимы апартеида и движения сопротивления, приход к президентству ЮАР Нельсона Манделы и повседневную жизнь. Дважды, в 1972 и 1992 годах, Куус получал одну из самых престижных профессиональных наград — Word Press Photo. В Парадном корпусе «Росфото» на экспозиции «Мера человечности» показывают сто самых запоминающихся снимков Юхана Кууса. Отвечая на вопрос о том, почему он так фокусируется на жестокости, фотограф не раз отвечал, что причина в том, что он «ненавидел и по-прежнему ненавидит насилие во всех его формах». При входе на выставку нужно предъявить QR-код и паспорт.

Михаил Шемякин погрузит в двоемирие Гофмана

До 13 марта 2022 года, 6+

В этом году отмечается тройной юбилей, связанный с именем немецкого сказочника, романтика и мастера гротеска Эрнста Гофмана: 245 лет исполняется со дня рождения писателя, 205 лет с момента первого издания книги со сказками, в которую входил текст «Щелкунчика и Мышиного короля». К тому же ровно двадцать лет прошло с момента премьеры в Петербурге балета, созданного для Мариинского театра по «Щелкунчику» художником Михаилом Шемякиным. Именно по этому поводу теперь в центре его имени открывается выставка-«лабиринт»: залы украсили тяжёлыми бархатными занавесами, расставили декорации, превратив музей в закулисье. Гофманом и так любимым им «двоемирием» Шемякин увлёкся ещё в юности. Часть экспозиции — театральные эскизы и фотографии, а какие-то вещи — переосмысление художником «Житейских воззрений кота Мурра» и цикла «Крейслериана». Вход по QR-коду и паспорту.



Поддельные справки и орудия пыток — в Военно-медицинском музее

До 15 апреля 2022, 18+



Фото: Военно-медицинский музей Поделиться Поделиться







Поддельным документам и орудиям пыток XX века, многие из которых демонстрировались во время Нюрнбергского процесса, посвятили новую выставку в Военно-медицинском музее. Общая тема, объединяющая все части экспозиции, — судебная медицина. Среди экспонатов — приспособления для ввода под кожу слюны, керосина, бензина; самодельный шприц из гильзы патрона, поддельные справки и документы. На последнем остановятся особо и, припоминая современные ковидные истории, расскажут, как и где раньше оформляли и печатали липовые справки. Вход на экспозицию «Вскрыть правду без прикрас: из истории судебной медицины» по QR-кодам и паспорту.

Послушать музыку

MusicAeterna удивит редкостями

20 ноября, 21:00, 12+

На этих выходных в Доме Радио музыканты musicAeterna играют струнные секстеты Брамса и Римского-Корсакова. Как отмечают организаторы, это далеко не самый популярный камерный состав в классическом музыкальном наследии этих композиторов: оба обращались к секстетам редко, поэтому каждый такой опыт — ценность для меломанов. При входе в зал требуется предъявить QR-код и паспорт.



Достоевского сыграют с музыкой

20 ноября,19:00, 6+



Фото: Малый зал филармонии им. Глинки / vk.com Поделиться Поделиться







Филармония продолжает праздновать 200-летие со дня рождения Фёдора Достоевского. В субботу в Малом зале устраивают музыкально-литературный вечер «Сон смешного человека». Рассказ писателя со сцены прочтёт актёр Игорь Лепихин («Менты 5», «Седьмая симфония»). Эффектности организаторы хотят добиться, параллельно транслируя на экран работы художницы, профессора Петербургской консерватории Анны Макаровой. Тем временем сама музыкант вместе с виолончелистом Дмитрием Хрычевым исполнит сочинения Баха, Шуберта, Бруха. В Филармонии нужно предъявить QR-код и паспорт.

«Браво» планирует собрать фанатов на празднество

21 ноября, 20:00, 16+

Группа «Браво» выступает на сцене А2 Green Club. Музыканты исполнят хиты и отметят юбилей Евгения Хавтана. 16 октября гитаристу исполнилось 60 лет. Несмотря на то, что все разрешения официально получены, на случай экстренной отмены выступления перед походом на концерт лучше зайти на сайт клуба. В зал пускают только по QR-коду и документам.

Мюзикл о себе Леонидов покажет в «Ленинград Центре»

19 и 20 ноября, 20:00, 16+



Автор: Leningrad Center / YouTube

Мономюзикл Максима Леонидова, озаглавленный по названию его книги, а заодно и, пожалуй, самой известной его песни «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она», показывают в «Ленинград Центре». Музыкальную биографию артиста на сцену перенёс режиссёр Феликс Михайлов. Зрителей окружают песнями, которые в разные моменты жизни — будь то сюжеты из пионерского детства или студенческие годы на Моховой — любил Леонидов. Каждый номер мюзикла символизирует определённый этап жизни экс-солиста группы «Секрет». Например, одна из историй о том, как исполнитель чуть не стал профессиональным оперным певцом. Шоу длится чуть больше двух часов. Вход на площадку возможен только по QR-кодам и паспорту.

Узнать и увидеть новое

Грусть и русский постпанк объединят в одной лекции

19 ноября, 19:45, 18+

«Постпанк: почему в России такая грустная музыка?» — с такой темой в библиотеке «Охта 8» в пятницу выступят Николай Овчинников и Владимир Завьялов. Жанр, о котором пойдёт речь, сложился в 1970-х годах в Великобритании и довольно быстро «перекочевал» к нам, впитав местные реалии. Так среди прочего получились «Агата Кристи» и Motorama. Для участия в лекции нужны регистрация, QR-код, документы.

Театр Романа Виктюка приглашает на обэриутский «Пир»

19 ноября, 19:00, 16+



В пятницу в ДК «Выборгский» сыграют спектакль Театра Романа Виктюка «Пир» — первую постановку, выпущенную после смерти его создателя. Под руководством нового художественного руководителя Дениса Азарова коллектив соткал театральное полотно из произведений сразу нескольких писателей-обэриутов — Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Олейникова, Якова Друскина, Леонида Липавского и Николая Заболоцкого.

Girl из будущего прибудет в Театр Поколений

20 и 21 ноября, 19:00, 18+

За феминистским посылом стоит идти на премьеру в Театр Поколений. Режиссер Маруся Черкашина выпускает TopGirls — постановку по пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль, написанной в 1982 году. По сюжету героиня по имени Ниджо, наложница и монашка, прибывшая в наше время прямиком из XIII века, оказывается на вечеринке в честь повышения одной из своих подруг. Женщина, воспитанная в реалиях будущего, очень похожа на других гостей праздника. Весь вечер она размышляет о том, стоит ли успех и власть той цены, которую приходится за них заплатить.

«Учителя» соберутся в Александринском

21 ноября, 19:30, 12+

На Новой сцене Александринского театра на этих выходных встречаются режиссёр, педагог, художественный руководитель Московского театра «Современник» Виктор Рыжаков, актёр Игорь Гордин, режиссёр и педагог Кама Гинкас и художественный руководитель Московского театра юного зрителя с 1987 года Генриетта Яновская. Будут говорить о творчестве и работе. Вход на вечер «Учителя» — только по QR-коду и паспорту. «Немого официанта» переработали в «Цехе»

21 ноября, 19:30, 16+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







В остросюжетный детектив с абсурдистскими нотками режиссёр Владимир Юров превратил пьесу «Немой официант» лауреата Нобелевской премии по литературе Гарольда Пинтера. В «Цехе» перед зрителями разыграют историю о двух напарниках из спецслужб. Одному из них отдан приказ ликвидировать товарища. Главные роли в постановке исполняют Алексей Вдовин и Константин Плотников. Всё действие происходит словно вне времени: декорации — стены подвала.

На большом экране

Новинка от Уэса Андерсона уже в кино

C 18 ноября, 18+

До проката наконец-то добралась новинка от режиссёра «Отеля «Гранд Будапешт» и «Королевства полной луны» Уэса Андерсона «Французский вестник». Выверенная палитра пастельных оттенков, симметричная композиция кадра и целый отряд звёзд — всё то, за что киномастера так ценят и любят, — на месте и в этот раз. В истории о буднях небольшой редакции сыграли Билл Мюррей, Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и Бенисио дель Торо. В кинотеатрах требуется QR-код.

Ридли Скотт покажет «Последнюю дуэль»

С 18 ноября, 18+



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Не меньше знаменитостей в одном проекте удалось собрать и Ридли Скотту. В фильме «Последняя дуэль» играют Джоди Комер, Адам Драйвер, Мэтт Деймон и Бен Аффлек. Впрочем, картину о двух друзьях, которые становятся врагами после изнасилования жены одного из них, критики не торопятся называть успешной, и киносборы в мировом прокате пока что это подтверждают. В кинотеатрах требуется QR-код.

Медею перенесли в современность

С 18 ноября, 18+

Александр Зельдович, известный в первую очередь по работе с композитором Леонидом Десятниковым и писателем Владимиром Сорокиным над фильмами «Мишень» и «Москва», взялся самостоятельно перенести на экран классический сюжет о Медее. Фоном действия сделал сегодняшний день. Роль главных героев исполнили грузинская актриса Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Посмотреть «Медею» на большом экране можно только с QR-кодом.

Новинки из Финляндии показывают в «Авроре»

До 24 ноября



Фото: с сайта avrora.spb.ru Поделиться Поделиться







В «Авроре» — неделя кино Финляндии. Каждый день на экране в оригинале с субтитрами — авторские новинки, которые у нас точно не выйдут в широкий прокат. В субботу в 14:00 в афише «Под видом смеха» (18+) про начинающих стендаперов и первый в их жизни тур. В воскресенье же продаются билеты сразу на два фильма. Первый, «Как убить облака» (12+), рассказывает об учёной, пытающейся вызвать ливни в самых засушливых регионах планеты, второй — «Картошка» (16+) — лента-знакомство «с самым настоящим стартапером XVII века, который пытается импортировать неизвестный для Финляндии корнеплод — картофель»

Итан Хоук отыщет главного врага

С 18 ноября, 18+

Режиссер Абель Феррара снял и выпустил боевик с Итаном Хоуком «Нули и единицы». Последить за приключениями солдата, который отправляется на поиски суперзлодея после взрыва целого Ватикана, получится в Доме кино. У зрителей проверят QR-коды.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

