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Двух детей после наезда таксиста на севере Петербурга увезли в больницу. И машина, и пешеходы двигались на зеленый

Врачи оценивают состояние двух детей, сбитых на пересечении Грибалевой и Диагональной, как средней тяжести

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Двух детей возраста 4-х лет после наезда в Выборгском районе Петербурге увезли в детскую больницу имени Раухфуса.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября, сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место аварии на углу улиц Грибалевой и Диагональной около половины седьмого вечера накануне, смогли установить обстоятельства ДТП. По предварительной информации, дети 4-х лет вместе с родителями переходили по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент 26-летний таксист поворачивал налево также на зеленый и не пропустил переходивших пешеходов. Малышей он сбил на «Хендэ Солярис».

Скорая увезла пострадавших в ДГБ имени Раухфуса, где медики оценили их состояние как средней тяжести.

Водителя такси доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что он гражданин одной из среднеазиатских республик, который находится на территории РФ без регистрации. В отношении него составили протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

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Комментарии (8)

Mr.Long
"Там выяснилось, что он гражданин одной из среднеазиатских республик, который находится на территории РФ без регистрации"

Какая неожиданность..
Serg_I
При повороте НАЛЕВО пешеходов, переходящих на зелёный свет, НЕОБХОДИМО пропустить в соответствии с требованиями ПДД!!!
266138465
Россия давно превратилась в проходной двор..........
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