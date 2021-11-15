Двух детей после наезда таксиста на севере Петербурга увезли в больницу. И машина, и пешеходы двигались на зеленый

Двух детей возраста 4-х лет после наезда в Выборгском районе Петербурге увезли в детскую больницу имени Раухфуса.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября, сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место аварии на углу улиц Грибалевой и Диагональной около половины седьмого вечера накануне, смогли установить обстоятельства ДТП. По предварительной информации, дети 4-х лет вместе с родителями переходили по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В этот момент 26-летний таксист поворачивал налево также на зеленый и не пропустил переходивших пешеходов. Малышей он сбил на «Хендэ Солярис».
Скорая увезла пострадавших в ДГБ имени Раухфуса, где медики оценили их состояние как средней тяжести.
Водителя такси доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что он гражданин одной из среднеазиатских республик, который находится на территории РФ без регистрации. В отношении него составили протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».