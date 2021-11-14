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Осуждённый не выдержал заключения в колонии под Петербургом и сбежал через больницу

Осуждённого из ИК в Княжево ищут под Петербургом

Полиция и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний ищут осуждённого, а следствие — признаки халатности должностных лиц колонии-поселения в Ленобласти, где стало одним сидельцем меньше.

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Как пишет 47News со ссылкой на УФСИН по Петербургу и Ленобласти, 14 ноября осуждённого не досчитались в колонии-поселении № 1 в Княжево. 36-летний Расул Ходжамуратов проходил лечение в Волосовской межрайонной больнице, охраны в соответствии с законодательством не было.

Ходжамуратов самовольно покинул стационар и в Княжево не объявлялся. Личный состав УФСИН и колонии-поселения искали его в районе учреждения, но первоначальные поиски результатов не дали.

Проверку начала прокуратура Ленобласти. Надзорное ведомство намерено изучить работу должностных лиц, причины и условия побега. В региональном СК сообщили, что следственный отдел по Волосовскому району проводит проверку по факту халатности сотрудников колонии-поселения.

Колония-поселение в Княжево рассчитана на 300 мест. Сюда попадают впервые осуждённые, те, кто совершил преступления по неосторожности, небольшой или средней тяжести. Есть и рецидивисты — их в ИК подобного типа могут перевести из колоний общего и строгого режима, но только при положительной характеристике.

В колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, от подъёма и до отбоя могут передвигаться по территории свободно, за ней тоже, но только с разрешения администрации и в границах муниципального образования. Кроме того, как напомнили в УФСИН, разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе вещи и ценности.

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Комментарии (3)

265984735
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Денеб
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