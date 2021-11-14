Осуждённый не выдержал заключения в колонии под Петербургом и сбежал через больницу

Как пишет 47News со ссылкой на УФСИН по Петербургу и Ленобласти, 14 ноября осуждённого не досчитались в колонии-поселении № 1 в Княжево. 36-летний Расул Ходжамуратов проходил лечение в Волосовской межрайонной больнице, охраны в соответствии с законодательством не было.



Ходжамуратов самовольно покинул стационар и в Княжево не объявлялся. Личный состав УФСИН и колонии-поселения искали его в районе учреждения, но первоначальные поиски результатов не дали.



Проверку начала прокуратура Ленобласти. Надзорное ведомство намерено изучить работу должностных лиц, причины и условия побега. В региональном СК сообщили, что следственный отдел по Волосовскому району проводит проверку по факту халатности сотрудников колонии-поселения.

