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30 ноября — круглый стол «Меблировка новостроек: модное веяние или тренд будущего»

Городской портал «ФОНТАНКА.РУ» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Меблировка новостроек: модное веяние или тренд будущего», и приглашает к участию представителей строительных компаний, архитектурных и дизайнерских бюро, проектировщиков, производителей мебели, представителей риелторов.

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Еще несколько лет назад готовую меблировку можно было встретить на рынке только в арендных и шеринговых форматах недвижимости или в жилье высокого класса. Однако постепенно опцию стали предлагать и в жилье массового спроса — покупатель хочет больше готовых решений, начиная с отделки и заканчивая обстановкой.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Что породило этот тренд в массовом жилье, каковы его предпосылки?
  • Насколько квартиры с мебелью востребованы у покупателей, каков их запрос на подобные решения?
  • Какие варианты меблировки сегодня предлагают в готовых квартирах?
  • Какие специалисты вовлечены в разработку готовых решений интерьеров для квартир?
  • Стоимость готовой меблировки — будет ли это выгодно покупателю?
  • Каков прогноз развития тренда: это временная мода, влияние конкуренции за покупателя или перспектива массового жилья?

Приглашаются представители строительных компаний, архитектурных и дизайнерских бюро, проектировщики, производители мебели, представители риелторов.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 30 ноября 2021 года.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова: 8 (921) 759–38–23 galina@fontanka.ru

План мероприятий

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