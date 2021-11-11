30 ноября — круглый стол «Меблировка новостроек: модное веяние или тренд будущего»

Еще несколько лет назад готовую меблировку можно было встретить на рынке только в арендных и шеринговых форматах недвижимости или в жилье высокого класса. Однако постепенно опцию стали предлагать и в жилье массового спроса — покупатель хочет больше готовых решений, начиная с отделки и заканчивая обстановкой.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что породило этот тренд в массовом жилье, каковы его предпосылки?
- Насколько квартиры с мебелью востребованы у покупателей, каков их запрос на подобные решения?
- Какие варианты меблировки сегодня предлагают в готовых квартирах?
- Какие специалисты вовлечены в разработку готовых решений интерьеров для квартир?
- Стоимость готовой меблировки — будет ли это выгодно покупателю?
- Каков прогноз развития тренда: это временная мода, влияние конкуренции за покупателя или перспектива массового жилья?
Приглашаются представители строительных компаний, архитектурных и дизайнерских бюро, проектировщики, производители мебели, представители риелторов.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 30 ноября 2021 года.
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова: 8 (921) 759–38–23 galina@fontanka.ru