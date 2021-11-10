Искусствоведы будут изучать искусственный интеллект и ДНК — в школе, которую откроют ЕУ и Эрмитаж

«В Школе будут воспитывать искусствоведов нового поколения, они получат знания передовых IT-технологий и научатся применять их в своей работе», — рассказала «Фонтанке» руководитель аппарата ректора ЕУ Алла Самолетова.

Европейский университет совместно с Государственным Эрмитажем откроют Международную школу искусств и культурного наследия. Об этом 10 ноября рассказали «Фонтанке» в аппарате ректора ЕУ. Школа, которую планируют открыть на следующий год, объединит программу факультета истории искусств и предметы из сферы высоких технологий и естественных наук.

В Школе откроют также Лабораторию палеогеномики, там студенты будут работать совместно со специалистами по генетике. В лаборатории планируют исследовать археологические коллекции Эрмитажа. Лабораторию палеогеномики создадут совместно с медико-генетическим центром Genotek и компанией «Гротекс» («Солофарм»).

Также в Школе будет функционировать Лаборатория по искусству и искусственному интеллекту, ее помогут создать специалисты IT-компаний «Яндекс» и BrainGarden. Там будут изучать инструменты машинного распознавания образов, технологии искусственного интеллекта, создавать приложения для музеев и постигать инструментарий цифрового мира, применимый в сфере искусства.

Международная школа искусств и культурного наследия стартует осенью 2022 года в формате дополнительного профессионального образования. Существующие магистерские программы Европейского университета по академическому искусствоведению будут функционировать и дальше, их база будет расширяться.