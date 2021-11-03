В ночь на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты

В ночь с 4 на 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства мосты в Петербурге разводить не будут. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



Согласно постановлению правительства Петербурга, в нерабочие праздничные дни Российской Федерации разводка мостов в городе не производится. В ночь на 4 ноября мосты по Неве и Большой Неве разведут по графику, кроме Биржевого, который закрыт на капитальный ремонт.

Навигационный период для разводки мостов на рукавах Невы — Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского — завершится в ночь на 15 ноября. Мосты через Неву, Большую Неву и Малую Неву будут разводить до 30 ноября.