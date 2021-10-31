Юный гонщик на двух колёсах влетел под автомобиль в Красном Селе. ДТП с самым быстрым приездом служб попало на видео

Видео 31 октября публикует паблик «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Авария произошла в воскресенье на проспекте Ленина около кругового перекрёстка. На кадрах велосипедист объезжает пешеходов по газону, сворачивет к перекрёстку и выезжает на «зебру» как раз, когда загорается запрещённый для него сигнал светофора.



На середине дороги он успевает «положить» велосипед, но проскальзывает под машину, которая начала движение.



«Это всё случилось прямо на глазах полицейских. Сотрудники включили проблесковые маяки и выскочив из машины побежали к ребенку. А ещё через минуту приехала машина «Скорой помощи». А ещё через три минуты — наряд Красносельского ГИБДД», — пишут в группе.

