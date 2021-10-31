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Юный гонщик на двух колёсах влетел под автомобиль в Красном Селе. ДТП с самым быстрым приездом служб попало на видео

Мальчик на велосипеде попал в аварию в Красном Селе

Камера в Красносельском районе Петербурга сняла попытку подростка на велосипеде проскочить на мигающий зелёный. Велосипедист финишировал под машину на глазах у полицейских.

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Видео 31 октября публикует паблик «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Авария произошла в воскресенье на проспекте Ленина около кругового перекрёстка. На кадрах велосипедист объезжает пешеходов по газону, сворачивет к перекрёстку и выезжает на «зебру» как раз, когда загорается запрещённый для него сигнал светофора.

На середине дороги он успевает «положить» велосипед, но проскальзывает под машину, которая начала движение.

«Это всё случилось прямо на глазах полицейских. Сотрудники включили проблесковые маяки и выскочив из машины побежали к ребенку. А ещё через минуту приехала машина «Скорой помощи». А ещё через три минуты — наряд Красносельского ГИБДД», — пишут в группе.

Отмечают, что велосипедист на вид не старше десяти лет. Предварительно, пострадал только его транспорт и нервы окружающих.

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Комментарии (7)

Владислав М
Налицо косяк родителей, по обучению ПДД. Но возмущают и действия экстренных служб. Полиция место ДТП не огораживает. Скорая либо едет без двух спецсигналов, либо её не пропускают, а полиция не обращает на это внимание. Да и встала скорая так, что почти перекрыла движение.
Alex000
Водителя авто жаль, ему теперь эннадцать кругов ада в этой стране пройти предстоит.
Peshekhod
Жестоко покарать мокрогубого недорощенного цыпленка и его любящих родителей!
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