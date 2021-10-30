В Петербурге возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Их имена зачитают у памятника Достоевскому и в музее Ахматовой

Как рассказал «Фонтанке» депутат Заксобрания города от «Яблока» Борис Вишневский, который также пришел почтить память жертв, всего в возложении цветов приняли участие от 70 до 80 человек.



«Выступил [руководитель центра «Возвращенные имена» Анатолий] Разумов, поскольку в этом году 30 лет, как появился этот день. Разумов сказал, что еще с 1974 года это называлось как День политзаключенного, а потом по очереди подходили к камню, не одновременно», — пояснил Вишневский.



В возложении приняли участие представители правительства города, коллега Вишневского по парламенту депутат Павел Крупник, многочисленные представители зарубежных дипмиссий, а также правозащитники.