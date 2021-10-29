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На Мартыновской полыхал «Хендай». Отсек двигателя сгорел, но обошлось без пострадавших

В Приморском районе Петербурга загорелся автомобиль

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На Мартыновской улице загорелся «Хендай». Тушили машину меньше десяти минут, рассказали 29 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре возле дома № 3 поступило в 10:42, бороться с огнем отправились десять человек и две машины. В автомобиле полностью выгорел отсек двигателя, но обошлось без пострадавших.

Кадры с места событий опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Изначально сообщалось, что действие разворачивалось на Долгоозерной улице. Что вызвало пожар, пока неизвестно.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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