На Мартыновской полыхал «Хендай». Отсек двигателя сгорел, но обошлось без пострадавших

На Мартыновской улице загорелся «Хендай». Тушили машину меньше десяти минут, рассказали 29 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.



Сообщение о пожаре возле дома № 3 поступило в 10:42, бороться с огнем отправились десять человек и две машины. В автомобиле полностью выгорел отсек двигателя, но обошлось без пострадавших.



Кадры с места событий опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Изначально сообщалось, что действие разворачивалось на Долгоозерной улице. Что вызвало пожар, пока неизвестно.

