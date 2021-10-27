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В США выдали первый паспорт с отметкой X — для третьего гендера

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В США впервые выдали паспорт для третьего гендера, который обозначает пометка X. Об этом говорится в официальном обращении представителя Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном 27 октября на сайте ведомства.

«В связи с выдачей паспорта я хочу еще раз заявить о приверженности Государственного департамента делу поощрения свободы, достоинства и равенства всех людей, включая ЛГБТКИ+», — заявил он.

В ведомстве отмечают, что с нетерпением ждут возможности предложить всем желающим такой паспорт, как только разработают необходимую систему и обновят форму. Это планируют сделать к началу следующего года.

Ранее американский президент Джо Байден отменил запрет своего предшественника Дональда Трампа на службу в армии для трансгендеров. «Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в ее разнообразии», — заявили в Белом доме.

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Комментарии (8)

K_Lutsky
Дальше больше) Молодцы сами своими руками собственную страну разваливают. Если таких начнут в армию американскую брать, то хана американской армии будет)
killbeachtrash
От того, что кого не признаем сильно "скрепам" с "Величием" и процветанию экономики России помогает ?
Gregory
Вот он, один из немногих плюсов жизни в РФ. До нас такое не скоро дойдет...
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