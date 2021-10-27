В США выдали первый паспорт с отметкой X — для третьего гендера

В США впервые выдали паспорт для третьего гендера, который обозначает пометка X. Об этом говорится в официальном обращении представителя Госдепартамента Неда Прайса, опубликованном 27 октября на сайте ведомства.



«В связи с выдачей паспорта я хочу еще раз заявить о приверженности Государственного департамента делу поощрения свободы, достоинства и равенства всех людей, включая ЛГБТКИ+», — заявил он.



В ведомстве отмечают, что с нетерпением ждут возможности предложить всем желающим такой паспорт, как только разработают необходимую систему и обновят форму. Это планируют сделать к началу следующего года.

