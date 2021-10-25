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25 ноября — конференция «Лидеры финского бизнеса 2021. Границы и возможности»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей правительства Санкт-Петербурга, Финско-российской торговой палаты, генерального консульства Финляндии, финских компаний и экспертов рынка принять участие в конференции (круглом столе) на тему «Лидеры финского бизнеса 2021. Границы и возможности»

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На круглом столе будет представлен рейтинг крупнейших на российском рынке игроков из Финляндии, а также пройдет обсуждение реального положения финских компаний в Петербурге на сегодняшний день. Рейтинг уже в 6-ой раз составляется по данным исследования, которое проводит редакция портала «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Лидеры финского бизнеса 2021. Границы и возможности», и включает в себя актуальные данные о выручке, инвестиционных проектах, регионах присутствия и других показателях работы компаний.

Темы для обсуждения:

  • Второй год с коронавирусом. Как чувствуют себя финские компании в России в эпоху пандемии?
  • Меры поддержки бизнеса в России и Финляндии. Что ждет и что получает бизнес от государства?
  • В каких сферах финский бизнес в России наиболее уверенно развивается и почему?
  • Какие перспективы дает российский рынок финским компаниям? Стоит ли ждать новых игроков?


Генеральный партнер Проекта «Лидеры финского бизнеса» — YIT

Мероприятие состоится в комбинированном очном (Дом Финляндии) и онлайн формате (платформа Zoom) с соблюдением всех мер безопасности.

По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

Исследования прошлых лет: «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русскихгорок» (2020), «Финский бизнес. В поисках точек роста» (2019), «Финский бизнес. В ожидании новых героев» (2018), «Лидеры финского бизнеса» (2017), «Бизнес с финской ДНК» (2016)

Конференция 2020г. «Их уже не испугать». Как финский бизнес в России переживает вирусный год

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