25 ноября — конференция «Лидеры финского бизнеса 2021. Границы и возможности»

На круглом столе будет представлен рейтинг крупнейших на российском рынке игроков из Финляндии, а также пройдет обсуждение реального положения финских компаний в Петербурге на сегодняшний день. Рейтинг уже в 6-ой раз составляется по данным исследования, которое проводит редакция портала «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Лидеры финского бизнеса 2021. Границы и возможности», и включает в себя актуальные данные о выручке, инвестиционных проектах, регионах присутствия и других показателях работы компаний.
Темы для обсуждения:
- Второй год с коронавирусом. Как чувствуют себя финские компании в России в эпоху пандемии?
- Меры поддержки бизнеса в России и Финляндии. Что ждет и что получает бизнес от государства?
- В каких сферах финский бизнес в России наиболее уверенно развивается и почему?
- Какие перспективы дает российский рынок финским компаниям? Стоит ли ждать новых игроков?
Генеральный партнер Проекта «Лидеры финского бизнеса» — YIT
Мероприятие состоится в комбинированном очном (Дом Финляндии) и онлайн формате (платформа Zoom) с соблюдением всех мер безопасности.
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru
Исследования прошлых лет: «Лидеры финского бизнеса 2020. На виражах русскихгорок» (2020), «Финский бизнес. В поисках точек роста» (2019), «Финский бизнес. В ожидании новых героев» (2018), «Лидеры финского бизнеса» (2017), «Бизнес с финской ДНК» (2016)
Конференция 2020г. «Их уже не испугать». Как финский бизнес в России переживает вирусный год