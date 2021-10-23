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«Заявил о своей ненависти к либералам и их идеям». Выступление основателя «Агаты Кристи» не оценили в «Ельцин Центре»

«Ельцин Центр» больше не хочет видеть Вадима Самойлова на своей сцене

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Вадим Самойлов раскритиковал либералов и «Ельцин Центр» на фестивале «Уральская ночь музыки». Площадка больше с ним работать не будет.

Пресс-служба центра 23 октября распространила сообщение, в котором заявила о намерении прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля. Поводом стало выступление одного из основателей группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Свою концертную часть он закончил словами о том, что в «Ельцин Центре» занимаются антигосударственной контрпропагандой. Он также нелестно и нецензурно высказался в адрес либералов и ЛГБТ, показывал со сцены неприличные жесты. Публика его слова встретила аплодисментами.

«Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления», — объяснили в самом центре и отметили, что надеются артиста больше никогда на своей площадке не видеть.

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Комментарии (15)

veteran78
Кореш Суркова вы каких от него высказываний ждете ?
copov
Вы тоже из этих, Эдиков?
Кровокрас
а либеральные идеи это что ?
вот например, требовать честные выборы - это либеральная идея ?
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