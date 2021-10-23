«Заявил о своей ненависти к либералам и их идеям». Выступление основателя «Агаты Кристи» не оценили в «Ельцин Центре»

Вадим Самойлов раскритиковал либералов и «Ельцин Центр» на фестивале «Уральская ночь музыки». Площадка больше с ним работать не будет.
Пресс-служба центра 23 октября распространила сообщение, в котором заявила о намерении прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля. Поводом стало выступление одного из основателей группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Свою концертную часть он закончил словами о том, что в «Ельцин Центре» занимаются антигосударственной контрпропагандой. Он также нелестно и нецензурно высказался в адрес либералов и ЛГБТ, показывал со сцены неприличные жесты. Публика его слова встретила аплодисментами.
«Если переводить его монолог с нецензурного на литературный, то он заявил о своей ненависти к либералам и их идеям, а вместе с ними — и к «Ельцин Центру», на сцене которого выступал. Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления», — объяснили в самом центре и отметили, что надеются артиста больше никогда на своей площадке не видеть.