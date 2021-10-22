9 ноября — круглый стол «Лидеры о главном: банки и финансы — 2021»

Список вопросов к обсуждению
- Как трансформировался банковский бизнес в последнее время? Какие направления получили развитие, какие стали менее востребованы? Тренды последнего времени.
- Банковское обслуживание малого и среднего бизнеса. Итоги 9-ти месяцев 2021 года на рынке кредитования и расчетно-кассового обслуживания. Насколько удалось выполнить план? Какие кредиты стали сейчас наиболее популярны? Растет ли уровень просроченной задолженности? Развитие рынка банковских гарантий.
- Кредитование физических лиц. Отношение к потребкредитам в 2021 году. Итоги 9-ти месяцев 2021 года. Какие виды кредитования и на каких условиях пользуются спросом? Какой процент невозвратов по потребительским кредитам? Ипотека и автокредиты в 2021 году.
- Банковские вклады. Насколько выросли ставки по вкладам с ростом ключевой ставки? На какой срок чаще всего делают вклад в последнее время и почему? Увеличился ли поток денег во вклады? Наблюдается ли своеобразный «переток» клиентов, которые раньше брали ипотеку для инвестиций в недвижимость на рынок вкладов?
- Диджитализация банковских услуг. Перспективы открытия новых банковских офисов vs развитие онлайн технологий. Чем более охотно клиенты пользуются сейчас — интернет-банком или предпочитают посещение офисов? Банковские интернет-платформы и маркетплейсы.
- Банк будущего. Перспективы банковской отрасли. Какие пути развития выберут банки в ближайшее время? Экосистемы, интеграции с интернет-платформами, чисто банковское обслуживание?
Мероприятие проводится порталом «ТТ Финанс» совместно с сетевым изданием «Фонтанка.ру» 9 ноября 2021 г. в 12–00 по адресу: Набережная реки Фонтанки, 59, БЦ Лениздат, офис 215а.
По вопросам участия:
Галина Демидова +7–921–759–38–23 galina@fontanka.ru