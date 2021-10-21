Петербуржец приговорен за пьяную стрельбу из пневматической винтовки

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Владимира Зверева. Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия.

Мужчина получил срок за невинное, как ему казалось, развлечение. Об этом 21 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вечером 8 июля 59-летний Зверев выпивал в своей квартире на Белы Куна. Он достал винтовку Diana mod 25 и выстрелил два раза в окно в сторону детской площадки. Пуля попала в шею 26-летней девушки. Она отделалась гематомой.

Зверев вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Винтовка и пули достались полиции.