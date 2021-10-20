10 ноября — круглый стол «Красота без лишних деталей. Возможности современной косметологии»

Современный ритм жизни диктует: надо быть молодым, выглядеть свежо и сияюще. Поэтому растет спрос на косметологические услуги, позволяющие сохранять внешний вид в течение долгих лет. На что способна современная косметология и насколько при этом безопасна — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Высок ли спрос на косметологические услуги?
— Как выбрать косметолога? Что выбрать — салон красоты или клинику?
— Аппаратная косметология или инъекционные методики? Что дает больше эффекта?
— Какие процедуры наиболее популярны? Как часто нужно их делать, чтобы был заметен эффект? В каком возрасте стоит обратиться к косметологу?
— Насколько безопасны косметологические услуги?
— Пациенты косметологов только женщины или мужчины тоже? Что они хотят улучшить?
— Как повлияла пандемия на косметологию?
К участию в круглом столе приглашаются врачи-косметологи, руководители клиник, специализирующихся на косметологических услугах, производители косметики и оборудования для клиник.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72