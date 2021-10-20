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10 ноября — круглый стол «Красота без лишних деталей. Возможности современной косметологии»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему косметологии. Приглашаются к участию врачи-косметологи и представители клиник, производители косметики и оборудования.

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Современный ритм жизни диктует: надо быть молодым, выглядеть свежо и сияюще. Поэтому растет спрос на косметологические услуги, позволяющие сохранять внешний вид в течение долгих лет. На что способна современная косметология и насколько при этом безопасна — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— Высок ли спрос на косметологические услуги?

— Как выбрать косметолога? Что выбрать — салон красоты или клинику?

— Аппаратная косметология или инъекционные методики? Что дает больше эффекта?

— Какие процедуры наиболее популярны? Как часто нужно их делать, чтобы был заметен эффект? В каком возрасте стоит обратиться к косметологу?

— Насколько безопасны косметологические услуги?

— Пациенты косметологов только женщины или мужчины тоже? Что они хотят улучшить?

— Как повлияла пандемия на косметологию?

К участию в круглом столе приглашаются врачи-косметологи, руководители клиник, специализирующихся на косметологических услугах, производители косметики и оборудования для клиник.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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