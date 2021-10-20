10 ноября — круглый стол «Красота без лишних деталей. Возможности современной косметологии»

Современный ритм жизни диктует: надо быть молодым, выглядеть свежо и сияюще. Поэтому растет спрос на косметологические услуги, позволяющие сохранять внешний вид в течение долгих лет. На что способна современная косметология и насколько при этом безопасна — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Высок ли спрос на косметологические услуги?



— Как выбрать косметолога? Что выбрать — салон красоты или клинику?



— Аппаратная косметология или инъекционные методики? Что дает больше эффекта?

