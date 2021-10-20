9 ноября — круглый стол: «Эстетика в стоматологии: белые зубы — здоровые зубы?»

Белизна зубов у многих ассоциируется с голливудскими актерами — именно они открыли российским зрителям, как могут сверкать зубы. Но является ли цвет признаком здоровья зубов, можно — и нужно ли — добиваться такой яркой белизны — обсудим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения



— Какой может быть натуральный цвет у зубов? Что на него влияет? Может ли цвет зуба говорить о проблемах со здоровьем?



— Яркая белизна или естественный оттенок? Чего стоит добиваться при отбеливании?



— Современные системы отбеливания зубов — возможно ли добиться результата в домашних условиях или только у врача?

