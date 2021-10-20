9 ноября — круглый стол: «Эстетика в стоматологии: белые зубы — здоровые зубы?»

Белизна зубов у многих ассоциируется с голливудскими актерами — именно они открыли российским зрителям, как могут сверкать зубы. Но является ли цвет признаком здоровья зубов, можно — и нужно ли — добиваться такой яркой белизны — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения
— Какой может быть натуральный цвет у зубов? Что на него влияет? Может ли цвет зуба говорить о проблемах со здоровьем?
— Яркая белизна или естественный оттенок? Чего стоит добиваться при отбеливании?
— Современные системы отбеливания зубов — возможно ли добиться результата в домашних условиях или только у врача?
— Насколько безопасно отбеливать зубы? Как часто это можно делать?
— Если цвет не устраивает — что может помочь (виниры, коронки)?
К участию в круглом столе приглашаются врачи-стоматологи, руководители стоматологических клиник, производители средств для гигиены и отбеливания зубов.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72