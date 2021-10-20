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9 ноября — круглый стол: «Эстетика в стоматологии: белые зубы — здоровые зубы?»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему здоровья и эстетики зубов. Приглашаются к участию врачи-стоматологи и представители клиник, производители средств лечения и ухода за зубами.

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Белизна зубов у многих ассоциируется с голливудскими актерами — именно они открыли российским зрителям, как могут сверкать зубы. Но является ли цвет признаком здоровья зубов, можно — и нужно ли — добиваться такой яркой белизны — обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения

— Какой может быть натуральный цвет у зубов? Что на него влияет? Может ли цвет зуба говорить о проблемах со здоровьем?

— Яркая белизна или естественный оттенок? Чего стоит добиваться при отбеливании?

— Современные системы отбеливания зубов — возможно ли добиться результата в домашних условиях или только у врача?

— Насколько безопасно отбеливать зубы? Как часто это можно делать?

— Если цвет не устраивает — что может помочь (виниры, коронки)?

К участию в круглом столе приглашаются врачи-стоматологи, руководители стоматологических клиник, производители средств для гигиены и отбеливания зубов.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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