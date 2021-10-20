30 ноября — «Диабет — не приговор. Как современные технологии и исследования облегчают жизнь»

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет — это самое распространенное эндокринное заболевание. По данным ВОЗ, в мире около 500 млн человек имеют диагноз «диабет», а к 2025 году их будет в два раза больше. Возможна ли нормальная жизнь с диабетом и какие современные возможности
Вопросы для обсуждения:
— Что такое диабет? Какие типы диабета бывают и чем они отличаются?
— По каким признакам можно заподозрить у себя диабет? Что может стать его причиной и вызвать дебют заболевания?
— Как современная медицина помогает людям с диабетом вести привычный образ жизни? Какие существуют приборы и лекарства?
— Каковы рекомендации для диабетиков? Можно ли им на самом деле есть сладкое или нет?
— Какие последствия могут быть у диабета и как их избежать?
— Гестационный сахарный диабет у беременных — почему он возникает, чем опасен и может ли сохраниться после беременности?
— Диабет у детей — в чем особенность заболевания?
К участию приглашаются врачи-эндокринологи, руководители клиник, производители лекарств и оборудования для лечения диабета.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72