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30 ноября — «Диабет — не приговор. Как современные технологии и исследования облегчают жизнь»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему диабета и приглашают к участию врачей-эндокринологов, руководителей клиник и производителей лекарств и оборудования.

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14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет — это самое распространенное эндокринное заболевание. По данным ВОЗ, в мире около 500 млн человек имеют диагноз «диабет», а к 2025 году их будет в два раза больше. Возможна ли нормальная жизнь с диабетом и какие современные возможности

Вопросы для обсуждения:

— Что такое диабет? Какие типы диабета бывают и чем они отличаются?

— По каким признакам можно заподозрить у себя диабет? Что может стать его причиной и вызвать дебют заболевания?

— Как современная медицина помогает людям с диабетом вести привычный образ жизни? Какие существуют приборы и лекарства?

— Каковы рекомендации для диабетиков? Можно ли им на самом деле есть сладкое или нет?

— Какие последствия могут быть у диабета и как их избежать?

— Гестационный сахарный диабет у беременных — почему он возникает, чем опасен и может ли сохраниться после беременности?

— Диабет у детей — в чем особенность заболевания?

К участию приглашаются врачи-эндокринологи, руководители клиник, производители лекарств и оборудования для лечения диабета.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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