30 ноября — «Диабет — не приговор. Как современные технологии и исследования облегчают жизнь»

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Сахарный диабет — это самое распространенное эндокринное заболевание. По данным ВОЗ, в мире около 500 млн человек имеют диагноз «диабет», а к 2025 году их будет в два раза больше. Возможна ли нормальная жизнь с диабетом и какие современные возможности



Вопросы для обсуждения:



— Что такое диабет? Какие типы диабета бывают и чем они отличаются?



— По каким признакам можно заподозрить у себя диабет? Что может стать его причиной и вызвать дебют заболевания?

