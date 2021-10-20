Mustsee: Петербуржцы увидят работы Francois Vogel и другой актуальный видео-арт

С 20 октября в «Севкабель Порту» открывается очередная сильная и стильная выставка современного искусства: на этот раз там разместится фестиваль видео-арта Mustsee. Участники — двадцать один художник из пятнадцати стран, в том числе из Японии, Китая, США, Италии, Франции, России, Индонезии, Ирана. Будут работы французского художника Francois Vogel, которого анонсируют как лучшего мастера видео-арта последних двадцати пяти лет.
Не обойдут и актуальную экоповестку, тонко осмысленную выставкой HYDRA в том же «Севкабель Порту»: казахстанская художница NatalieKarpushenko, живущая на Бали, покажет «красоту взаимной любви океана и людей». Обещают не только видео-арт в привычном виде — картинки на мониторах — но и видеоскульптуры о «цифровом отражении нашей жизни» в исполнении нью-йоркского художника Gabriel Barcia-Colombo. А доктор изящных искусств Токийского университета Hirotoshi Iwasaki представит экспериментальные анимации. В общем, если вы хотели знать, что такое видео-арт, но боялись спросить, — самое время сходить и увидеть лично.
Фестиваль видео-арта Mustsee пройдёт в Бойлерной пространства «Севкабель Порт» с 20 октября по 20 декабря 2021 года. 18+
Анастасия Семенович