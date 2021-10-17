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СКА потерпел второе поражение подряд

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Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» из Нур-Султана. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 17 октября.

СКА уступил со счетом 3:4 в серии послематчевых бросков.

Голы за СКА забили Валентин Зыков (22 минута), Антон Бурдасов (29) и Эмиль Галимов (35).

Гости из Казахстана ответили на это точными бросками Кирилла Савицкого (6), Никиты Михайлиса (27) и Романа Старченко (39). Победный буллит исполнил Никита Михайлис.

Это второй поражение СКА подряд. Следующий матч петербуржцы проведут 19 октября против «Йокерита». Встреча пройдет в Петербурге.

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