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«Амфест» покажет переселение душ и мир платных сновидений

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С 20 по 24 октября в «Авроре» будет проходить «Амфест», фестиваль нового американского кино. Как обычно, привезут лучшие фестивальные хиты, не попавшие в мировой прокат.

В первый день покажут «Жокея», трогательную драму о стареющем наезднике, заметно прозвучавшую на минувшем фестивале независимого кино «Санденс». 18+

Фото: avrora.spb.ru/
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В четверг есть возможность увидеть «Сигналы бедствия», фантастическую ленту о женщине, попавшей в мир, где правят сирены, отчаянные истребительницы мужчин. 16+

В пятницу в программе — «Уроки испанского» — изобретательная мелодрама в модном формате скринлайф: все действие происходит на экране гаджетов. Главному герою дарят сто часов онлайн-уроков испанского языка — и учитель за время занятий становится для него по-настоящему близким человеком. 18+

В субботу обещают показать фантастическую комедию «Земляничный особняк» — история о мире будущего, в котором введен налог на мечты. Именно взысканием его и занимается главный герой, что становится причиной самых невероятных приключений. 16+

В этот же день можно будет увидеть гвоздь программы — «Комнату писем» с Оскаром Айзеком, трогательный бенефис выдающегося актера, в котором ему досталась роль тюремного надзирателя. Получилась меланхоличная трагикомедия об одиноком неудачнике, погруженном в мир чужих писем. 16+

В воскресенье есть шанс посмотреть «Глоток воздуха» с Амандой Сейфрид. Одна из самых ярких актрис современного американского кино играет детскую писательницу, которая сбегает от послеродовой депрессии в мир своих фантазий. 18+

Завершится «Амфест» «Девятью днями» — фантастической драмой об ангеле-хранителе, который пристально следит за душами своих подопечных. А когда кто-то из них умирает — подыскивает достойную кандидатуру для последующего перерождения. 18+

Подробное расписание показов уточняйте на сайте кинотеатра.

Иван Чувиляев

Фото: avrora.spb.ru/

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