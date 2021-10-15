По данным метеорологов, в субботу ветер в городе разгонится до 18 м/с. Дуть он будет с юга и юго-запада. Как писала ранее «Фонтанка», в выходные в Петербурге еще и похолодает до 8 градусов и пройдут дожди. В Ленобласти уже завтра может пройти снег.
МЧС предупреждает об усилении ветра в Петербурге
В Петербурге на выходных ожидается ухудшение погоды. Об этом 15 октября сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
По данным метеорологов, в субботу ветер в городе разгонится до 18 м/с. Дуть он будет с юга и юго-запада. Как писала ранее «Фонтанка», в выходные в Петербурге еще и похолодает до 8 градусов и пройдут дожди. В Ленобласти уже завтра может пройти снег.