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«Сдай этих ублюдков в детдом». Мать пропавшей петербурженки заявила об угрозах её сожителя

Последним пропавшую молодую петербурженку видел сожитель, он высадил её у леса

Четвёртый день в Петербурге и Ленобласти ищут 23-летнюю Анастасию Пикалову, которая пропала в ночь на воскресенье в Кудрово. Ее мать считает, что правоохранительным органам стоит внимательнее присмотреться к сожителю дочери — 33-летнему Александру.

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Как рассказала «Фонтанке» Людмила, её дочь в последнее время разрывалась между двумя квартирами — в одной жили няня и четырехлетние двойняшки от первого брака, во второй, на Ленинградской, 5, жили сожитель Анастасии Александр и их общий годовалый малыш. Вечером 9 октября после работы в салоне красоты женщина направилась во вторую квартиру, чтобы уложить ребенка спать. Однако там был только Александр. Он якобы сказал, что сын у его родителей. Настя потребовала немедленно ехать к ним. По пути они, со слов сожителя, разругались, и женщина попросила высадить её в районе улицы Коммуны — страшном месте для одиноких прогулок. Там ее телефон отключился, и больше Анастасия на связь не выходила.

«Настя с 16 лет носила поясную сумку с документами и никогда в жизни их нигде не оставляла. Все они были всегда при ней. Каким-то образом они оказались на квартире у сожителя», — рассказала Людмила.

Со слов женщины, отношения между Анастасией и Александром были напряженные. Он ей регулярно угрожал, говорил, что заберет сына, предлагал избавиться от двойняшек.

«Когда они начали жить, он обещал ей, что все будет хорошо. А потом сказал про детей от первого брака: «Сдай этих ублюдков в детдом». Это при мне было сказано. С того момента у них пошёл раздрай», — пояснила мать Насти.

В данный момент волонтеры прочесывают район Коммуны и ближайшего лесопарка. Уголовное дело пока не возбуждено.

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Комментарии (21)

dragvs
"Он ей регулярно угрожал, говорил, что заберет сына, предлагал избавиться от двойняшек" - на лесоповал его отправить, хоть толк будет.
drakon1984
РСП не РСП, а оправдывать убийцу (не дай бог, но возможно) может только недочеловек.
petr0f
Жители на Коммуны: "а вот сейчас обидно было"
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