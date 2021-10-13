«Сдай этих ублюдков в детдом». Мать пропавшей петербурженки заявила об угрозах её сожителя

Как рассказала «Фонтанке» Людмила, её дочь в последнее время разрывалась между двумя квартирами — в одной жили няня и четырехлетние двойняшки от первого брака, во второй, на Ленинградской, 5, жили сожитель Анастасии Александр и их общий годовалый малыш. Вечером 9 октября после работы в салоне красоты женщина направилась во вторую квартиру, чтобы уложить ребенка спать. Однако там был только Александр. Он якобы сказал, что сын у его родителей. Настя потребовала немедленно ехать к ним. По пути они, со слов сожителя, разругались, и женщина попросила высадить её в районе улицы Коммуны — страшном месте для одиноких прогулок. Там ее телефон отключился, и больше Анастасия на связь не выходила.

«Настя с 16 лет носила поясную сумку с документами и никогда в жизни их нигде не оставляла. Все они были всегда при ней. Каким-то образом они оказались на квартире у сожителя», — рассказала Людмила.



Со слов женщины, отношения между Анастасией и Александром были напряженные. Он ей регулярно угрожал, говорил, что заберет сына, предлагал избавиться от двойняшек.



«Когда они начали жить, он обещал ей, что все будет хорошо. А потом сказал про детей от первого брака: «Сдай этих ублюдков в детдом». Это при мне было сказано. С того момента у них пошёл раздрай», — пояснила мать Насти.



В данный момент волонтеры прочесывают район Коммуны и ближайшего лесопарка. Уголовное дело пока не возбуждено.

