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Обучение, камеры и уголовная ответственность. СПЧ предложил свои варианты борьбы со стрельбой в школах

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Совет по правам человека предлагает список из шести пунктов, в которых прописаны меры борьбы с шутингом и буллингом в школах. Предложение отправили премьер-министру.

СПЧ 4 октября сообщает, что рекомендации подготовлены после консультаций с психологами и специалистами в области безопасности. Начать в совете предлагают со стандартизации — разработать один для всех школ, колледжей и вузов регламент, изменить процесс получения паспорта безопасности. Также предлагается иначе учить будущих педагогов, а действующих отправить на курсы повышения квалификации. СПЧ предлагает научить сотрудников образовательных учреждений навыкам по специальным разделам психологии, поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.

Еще одна предлагаемая СПЧ мера — оказывать психологическую помощь детям, которых травят одноклассники и проводить профилактическую работу в поисках потенциальных стрелков.

Также, считают в совете, надо усовершенствовать систему видеонаблюдения в городах, «дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения». Полезным было бы, сказано в заметке, пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов и реально контролировать оборот оружия.

Совет предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду насилия среди подростков и героизацию стрелков.

Мишустина попросили изучить предложения, передать их профильным органам и «направить в адрес Совета свою позицию».

20 сентября на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета 18-летний молодой человек открыл стрельбу по окружающим. Люди спасались, прыгая из окон. Погибли не менее шести человек, более 40 пострадали. СМИ сообщали, что в университете Перми после стрельбы не сработала тревога, а охране не ответили по телефону 112. Нападавшего задержал молодой сотрудник ГИБДД. Мать стрелка позже рассказала, что сын всегда не любил людей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Процесс обучения в вузе был приостановлен на неделю, до 27 сентября.

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Комментарии (8)

SU LUX INN
я уже Давно предложил меры:
1) вход в школу Укрепить, в коридорах Организовать убежища
2) пронос Оружия в школу и стрельбу Запретить на уровне Государства! за нарушение - Уголовная ответственность!
3) выдать оружие Самообороны учителям (кроме учителей Труда), регулярные занятия в Тире
4) можно выдать легкое оружие Ответственным ученикам (старостам, Активистам, хорошистам - имеющим средний балл не Ниже 4.2, поведение - хор.)
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А не раздавать формально лицензии не пробовали? Когда то тот гемор еще был, надо было две рекомендации от охотников со стажем не менее 5 лет получить, вступить в общество охотников кандидатом, заплатить за это, прослушать лекции, сдать экзамен, еще раз заплатить, потом к психиатру и наркологу, купить железный шкаф, затем к участковому и только после этого в милицию. Устанешь ходить.
Владислав М
Надо как на зоне централизованную систему закрытия всех дверей в школе, одним нажатием кнопки из Большого дома!))) Заодно и детей от демократических минтингов можно уберечь!
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