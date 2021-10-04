Обучение, камеры и уголовная ответственность. СПЧ предложил свои варианты борьбы со стрельбой в школах

Совет по правам человека предлагает список из шести пунктов, в которых прописаны меры борьбы с шутингом и буллингом в школах. Предложение отправили премьер-министру.

СПЧ 4 октября сообщает, что рекомендации подготовлены после консультаций с психологами и специалистами в области безопасности. Начать в совете предлагают со стандартизации — разработать один для всех школ, колледжей и вузов регламент, изменить процесс получения паспорта безопасности. Также предлагается иначе учить будущих педагогов, а действующих отправить на курсы повышения квалификации. СПЧ предлагает научить сотрудников образовательных учреждений навыкам по специальным разделам психологии, поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.