Обучение, камеры и уголовная ответственность. СПЧ предложил свои варианты борьбы со стрельбой в школах

Совет по правам человека предлагает список из шести пунктов, в которых прописаны меры борьбы с шутингом и буллингом в школах. Предложение отправили премьер-министру.
СПЧ 4 октября сообщает, что рекомендации подготовлены после консультаций с психологами и специалистами в области безопасности. Начать в совете предлагают со стандартизации — разработать один для всех школ, колледжей и вузов регламент, изменить процесс получения паспорта безопасности. Также предлагается иначе учить будущих педагогов, а действующих отправить на курсы повышения квалификации. СПЧ предлагает научить сотрудников образовательных учреждений навыкам по специальным разделам психологии, поведенческим алгоритмам в экстренных ситуациях.
Еще одна предлагаемая СПЧ мера — оказывать психологическую помощь детям, которых травят одноклассники и проводить профилактическую работу в поисках потенциальных стрелков.
Также, считают в совете, надо усовершенствовать систему видеонаблюдения в городах, «дополнив их функционалом по выявлению неадекватного, общественно опасного поведения». Полезным было бы, сказано в заметке, пересмотреть порядок выдачи охотничьих билетов и реально контролировать оборот оружия.
Совет предлагает ввести уголовную ответственность за пропаганду насилия среди подростков и героизацию стрелков.
Мишустина попросили изучить предложения, передать их профильным органам и «направить в адрес Совета свою позицию».