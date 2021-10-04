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«Яблочный клондайк» нашел квартирный вор в Купчино. Студент остался без имущества на 2 млн рублей

Из квартиры на Димитрова воры унесли смартфонов на 2,2 млн рублей

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Полиция Фрунзенского района ищет квартирного вора, который за вечер вынес из квартиры 60 айфонов.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября, накануне около половины второго утра в полицию обратился 21-летний студент Технологического университета с сообщением о краже. По предварительной информации, в период с шести вечера 2 октября по час ночи 3 октября неизвестные проникли в квартиру на пятом этаже девятиэтажки на улице Димитрова, 24, корпус 1. Из арендованного помещения злоумышленники вынесли 60 мобильных телефонов марки iPhone на сумму в 2 млн руб., а также 200 тыс. руб. наличными.

Сигнализацией квартира не оборудована. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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Комментарии (3)

Банин
Во-первых, Фонтанка пишите грамотно - не в арендованной квартире, а в снятой по договору найма (я так понимаю студент - физической лицо), а во-вторых "где ваши доказательства? Кокакином". 60 айфонов у студня? Да он кукухой поехал просто...
DrDick
Это что ж такие за айфоны по 33тыр? Какие-то старинные модели? Да ещё и целый склад.
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