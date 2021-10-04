«Яблочный клондайк» нашел квартирный вор в Купчино. Студент остался без имущества на 2 млн рублей

Полиция Фрунзенского района ищет квартирного вора, который за вечер вынес из квартиры 60 айфонов.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 октября, накануне около половины второго утра в полицию обратился 21-летний студент Технологического университета с сообщением о краже. По предварительной информации, в период с шести вечера 2 октября по час ночи 3 октября неизвестные проникли в квартиру на пятом этаже девятиэтажки на улице Димитрова, 24, корпус 1. Из арендованного помещения злоумышленники вынесли 60 мобильных телефонов марки iPhone на сумму в 2 млн руб., а также 200 тыс. руб. наличными.
Сигнализацией квартира не оборудована. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».