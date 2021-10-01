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«Современник» привезет в Петербург «Утровечер» с Хаматовой и Варнавой

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5 октября в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской пройдут гастроли спектакля «Утровечер», премьера которого состоялась весной этого года на сцене московского театра «Современник». В постановке участвуют трое: Чулпан Хаматова, Владимир Варнава и Катя Сканави.

Фото: sovremennik.ru/
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Под музыку Баха, Равеля, Дебюсси, Рахманинова, Шопена, Сати, Кейджа, Пярта, Гласса в исполнении пианистки Кати Сканави артисты будут рассказывать через поэзию Юрия Левитанского и хореографию Владимира Варнавы историю двух героев — мужчины и женщины, поэта и его музы. В центре сюжета – их жизнь, чувства и эмоции.

Поэт Левитанский не был широко известен, хотя при жизни было опубликовано более 20 книг его произведений. Так что фактически авторы «Утровечера» заново открывают имя этого автора широкой публике.

Начало в 19:00.

18+

Наталия Эфендиева

Фото: sovremennik.ru/

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