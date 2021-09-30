Как сохранить осень. Самые красивые поделки из опавших листьев

Надеемся, что в нашем материале найдут вдохновение и родители школьников. Поделки из природных материалов-то из программы никуда не делись...
Розы отцветают, приходится заменять их более стойкими к холодам.
Все в детстве плели веночки из листьев, но смотрите, как их можно применить в интерьере!
Эти милые человечки порадуют и зимой...
Пряники? Нет, листики!
Будем банальны: совы не те, чем кажутся.
От такой свечки хмурый день светлей:
Мы любим лисиц! Они такие же рыжие, как «Фонтанка».
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