Медицинский чекап: список анализов, которые нужно сдавать каждый год

В рубрике «Что у вас болит?» мы каждую неделю разбираем самые разные проблемы со здоровьем вместе с врачами. И они всегда подчеркивают, что обращаться к докторам нужно при появлении первых симптомов, не затягивая. Однако немало болезней на ранней стадии никак себя не проявляют, поэтому вычислить их можно, регулярно проходя обследование. Мы поговорили с врачами и составили списки осмотров и исследований, которые нужно проходить, даже если ничего не болит.

По закону, диспансеризация в государственных поликлиниках полагается раз в три года людям до 40 лет и раз в год — всем, кто старше. Это при условии, что вы прекрасно себя чувствуете, и ничего не болит. Если что-то беспокоит — обращайтесь сразу, не ждите «техосмотра».