Фото: assembly.spb.ru Поделиться Поделиться







Накануне первого заседания Законодательного собрания нового созыва избранным депутатам раздали удостоверения. Получавшие их из рук главы городской избирательной комиссии Натальи Чечиной, которая почти и не заметила выборных скандалов, сотрясавших город, реагировали по-разному. Выходцы из Смольного целовали её в щеки, не столь приближённые единороссы жали руку, оппозиционеры, коих в новом созыве оказалось не так уж и много, старались обойтись без лишних любезностей.

Десант из Смольного

По итогам выборов самой большой фракцией в Законодательном собрании ожидаемо стала «Единая Россия». Сразу после вручения мандатов члены этой фракции пошли на партийное заседание, где избрали главой уже бывшего как-то депутатом и занимавшегося бизнесом, а также дружного с семьями Матвиенко и Турчака Павла Крупника. Кроме того, единороссы рекомендовали отдать руководство Заксобранием десанту из Смольного. В кресла городского парламента по итогам выборов пересели целых два члена петербургского правительства. Это до недавнего времени «политический» вице-губернатор Александр Бельский, который с приходом Беглова стремительно взлетел по карьерной лестнице. Он, как и глава горизбиркома Наталья Чечина, выходец из Курортного района, возглавляемого в свое время Бегловым. Его однопартийцы решили сделать спикером ЗакСа. Второй — вице-губернатор, курировавший сферу ЖКХ, Николай Бондаренко. На этой должности он пребывал последние шесть лет. С 2003 года Бондаренко был замглавы администрации Курортного района, где отвечал за вопросы жилищно-коммунальной сферы, затем в 2012 году перешел на должность главы Пушкинского района. Он займёт должность вице-спикера.



По округу № 2, к которому было привлечено максимальное внимание из-за истории с лже-Вишневскими и многочисленными каруселями, победу одержал председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков. Не секрет, что он до последнего сопротивлялся своему выдвижению в парламент, предпочитая оставаться на должности, которую занимает с 2009 года. В этой сфере чиновник работает больше четверти века. В 1994 году он стал замглавы комитета по труду и соцзащите, с 2006 года возглавлял эту структуру. Документы на выдвижение Ржаненков подал в последний день. Во властных кругах города за чиновником закрепилась репутация порядочного человека и профессионала своего дела.

В 11-м округе избрался депутатом от «Единой России» Валерий Гарнец, глава Выборгского района. Карьеру чиновника он начал в 2008 году с должности заместителя руководителя администрации Центрального района Санкт-Петербурга. В феврале 2010 года его, как и других чиновников, показательно уволила Валентина Матвиенко в связи с недобросовестной работой по очистке города от снега и наледи. Уже в 2012-м году Гарнец снова вернулся во власть и в этом же году возглавил администрацию Выборгского района. С тех пор ему неоднократно прочили увольнение, последний раз — в 2019 году, когда активисты штаба Навального**(организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) засняли, как в здании администрации рисуют подписи в поддержку выдвижения на выборах Александра Беглова.

Ещё один выходец из Смольного — «политический» замглавы Невского района Антон Рудаков. До того как перейти на эту должность, он успел поработать руководителем в местной администрации муниципалитета Народный, а ещё главой территориальной избирательной комиссии. На него как на главу избиркома обращала внимание организация «Трансперенси Интернешнл»* (признана в РФ иностранным агентом в 2015 году): он совмещал свой пост и управление бизнесом, был директором «Апрель плюс» — компании, занимающейся арендой недвижимости. Рудакова называют человеком, сделавшим карьеру в политике благодаря экс-вице-губернатору Константину Серову. С должности замглавы районной администрации в депутаты перешла и дочь бывшего спикера Вячеслава Макарова Марина Лыбанева. Под этой фамилией она пошла на выборы на Петроградской стороне в качестве самовыдвиженки. С невероятной скоростью собрала подписи. Уже после избрания она решила взять фамилию отца.

До того как стать депутатами, к Смольному тяготели и двое единороссов из Общероссийского народного фронта. Андрей Рябоконь был советником губернатора и возглавлял исполком ОНФ. Антон Соловьев, выходец из семьи мастеров спорта по самбо, член регионального штаба ОНФ, работал директором Центра физкультуры, спорта и здоровья Фрунзенского района.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Бывшие муниципалы

По списку «Единой России» прошел глава совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов. Эту должность он занимает последние 16 лет. Кроме того, с 2000 года он является главой муниципального образования «Финляндский округ». В 2020-м году, когда избравшихся в муниципалитеты оппозиционных депутатов начали повально лишать мандатов, находя ошибки в декларациях, Беликов поддержал аналогичное решение в своём округе и проголосовал за лишение мандата оппозиционерки Светланы Уткиной. По данным «Фонтанки», призом за лояльность для Беликова станет пост главы комитета по законодательству.

Ещё один новый депутат Олег Милюта до недавнего времени был главой муниципалитета Колпино. Это кресло досталось ему от Вадима Иванова, которого нежданно-негаданно в 2016-м арестовали за разбойное нападение 13-летней давности. Милюта был заместителем Иванова и когда работал директором в его фирме.

Депутатом по округу от Адмиралтейского района стала и единоросска Наталия Астахова, глава Сенного округа и давняя соратница вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева, который избрался в Госдуму. Он, напомним, с 2000-го года возглавлял «Сенной» (до 2004 года — округ № 2 ), депутатом в этом же муниципалитете была Астахова. В 2007 году Соловьев ушел в Заксобрание и просидел там три созыва подряд. Астахова заняла его место главы муниципалитета, а теперь по тому же округу пришла в петербургский парламент. В муниципальном совете осталась заседать её невестка Анна Астахова. Кстати, широкой аудитории «Фонтанки» Астахова-старшая известна как инициатор одной из попыток убрать велополосу с набережной одноименной реки. К счастью, попытка успехом не увенчалась.



Фракция строителей

В нынешнем составе Законодательного собрания будет заседать группа, имеющая отношение к застройщикам. Одним из таких депутатов называют Ольгу Герасину, в 1990-е она работала юрисконсультом в строительной корпорации «Возрождение Санкт-Петербурга» вместе с владельцем Группы ЛСР Андреем Молчановым. В последние годы Герасина была судьей Уставного суда.

От «Новых людей» в парламент по Красногвардейскому району избрался руководитель регионального отделения «Деловой России», с 2014 года (после того, как женился) — бизнесмен в сфере строительства, глава ГК «Доверие Девелопмент» и совладелец ряда входящих в нее юрлиц Дмитрий Панов. В 2019 году он «отметился» тем, что был уполномоченным представителем кандидата в губернаторы Александра Беглова. С тех пор Панова регулярно видят в Смольном, в том числе на совещаниях, касающихся ограничений бизнеса в период пандемии.

По 18 округу выборы «взял» единоросс-строитель Алексей Далматов. В далеком прошлом он работал в ЛЭК, RBI. В относительном прошлом — был зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, ему прочили место главы комитета — но не срослось. Покинув госдолжность, развивал инвестиции петербургской компании финского застройщика YIT. Последние восемь лет, если верить биографии с сайта «Единой России», консультирует в сфере недвижимости. Любопытно, что Далматов может метить на место главы одной из ключевых комиссий Заксобрания — по городскому хозяйству и градостроительству. Именно в ее компетенции наболевшие вопросы нового Генерального плана города и зеленых насаждений (ЗНОП). В прошлом созыве именно по этому округу избирался глава горхоза нынешнего созыва Сергей Никешин. В новый состав парламента он не прошел.



И не только строителей

От Пушкинского района в Законодательное избрался Дмитрий Павлов. Мандат он получал как представитель партии «Новые люди», до этого он был муниципальным депутатом в Пушкине, прошедшим в совет от партии «Единая Россия». Павлов — основатель компании, занимающейся коммерческой недвижимостью «Колвэй», в частности, в собственности компании площади ТРК «Меркурий» в Колпино и офисы на Невском проспекте. Помимо этого, Павлов организовывает спортивные марафоны. В ходе выборной кампании он требовал отменить зарплаты депутатам Законодательного собрания и перевести городской парламент на полупрофессиональную основу.

Самым неожиданным для большей части политического мира города стало избрание в Законодательное собрание Бориса Зверева, 74-летнего «коммуниста» и бизнесмена. В своей партии он неизвестен, при этом в 22-м округе во Фрунзенском районе оказался безумно популярен, так же как и ЛДПРовец Виктор Сысоев, сын единоросски Любови Егоровой, избравшейся там же, но по округу. Разве что Сысоеву пришлось отказаться от мандата по просьбе партии, а коммунисту Звереву удалось всё же стать депутатом. На вручение мандата он пришёл вместе с Егоровой, с ней же и общался большую часть времени, вызвав ревность у более последовательных коммунистов. Зверев, судя по данным базы «Контур-Фокус», владеет несколькими компаниями, занятыми коммунальными услугами, и издаёт газету «Консьерж» про ЖКХ.



Автор: «Фонтанка.ру»

Депутаты с часто меняющимися политическими предпочтениями

От коммунистов в парламент как одномандатник попал адвокат Алексей Зинчук. Любопытно, что еще весной он в качестве представителя «Патриотов России» присутствовал на встрече с петербургским отделением «Справедливой России». Впрочем, на этом список политических объединений не ограничивается: в 2009 году Зинчук получил мандат муниципального депутата в качестве выдвиженца от «Единой России». Летом он претендовал на место главы Фонда капремонта — безуспешно.

А в 2019 году Зинчук стал фигурантом громкой истории. Он подал в суд на Роскомнадзор иск с требованием удалить из Интернета несколько материалов, содержащих информацию об уголовном деле, по которому он проходил сначала свидетелем, а потом обвиняемым. Дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В результате со страниц изданий «Фонтанка», «ЗакС.ру», ИА «Росбалт» и других в сумме исчезли 25 публикаций. Однако после того, как учредитель «ЗакС.ру» «Медиа. СПб» направил апелляционную жалобу, неустановленные лица подделали и отправили в суд заявление об отзыве этой жалобы. Редакция обратилась в полицию, а Горсуд позже признал незаконным требование об удалении информации о бывшем депутате. Козырнуть количеством собранных на выборах партий может и Андрей Алескеров, прошедший на выборах в 16-м округе от «Справедливой России». До этого момента он руководил муниципалитетом Южно-Приморский. На выборы в муниципалитет он шёл самовыдвиженцем, но избрать главой его предложила «Единая Россия». В 2019-м он хотел стать кандидатом в губернаторы, в этой роли его поддержали «Патриоты России». В 2016-м он пытался стать депутатом Законодательного собрания от партии ЛДПР. Как сообщил «Фонтанке» сам Алескеров, ни в одной из этих партий он не состоял.

Андрей Малков, ставший депутатом от Московского района от ЛДПР, для членов этой партии был незнакомцем ещё полгода назад. До этого Малков не менял партии как перчатки, хотя и был пристрастен скорее к «Единой России» — он работал помощником депутата Виталия Милонова, когда тот был ещё депутатом Законодательного собрания. Карьеру Малков сделал на поприще НКО: его организации, призванные объединять молодежные организации (тавтология подчеркивает серьёзность трудов), не раз становились грантополучателями из бюджета.

Избравшийся от эсеров по Приморскому району Александр Новиков ещё недавно собирался идти на выборы от КПРФ. А в 2016-м пробовал силы в политике при поддержке «Зелёных».

Новиков — предприниматель, директор компании «Петросити». Эта компания занимается продажей энергетического оборудования, контракты на поставку турбин и запчастей генераторов у «Петросити» заключены даже с предприятиями с Дальнего Востока.

Заниматься бизнесом нынешний депутат начал ещё в 90-е. В интервью, опубликованном на сайте проекта «Лес», он рассказывал, что начинал свою карьеру в армии, но затем — после развала СССР — устроился работать менеджером. «Первые свои сто долларов я заработал, собирая по округе медь: тогда она была очень дорогая, ее искали всеми способами и вывозили в Прибалтику», — отмечал Новиков.

По его словам, после меди он с товарищами стал торговать молдавским вином. Как именно он дошёл до энергетического оборудования, в интервью Новиков умолчал. Помимо бизнеса, Новиков интересуется наукой: с 2005 года занимает должность президента фонда научных исследований «ХХI век». Политика, судя по всему, Новикова мало интересовала, и может и не заинтересовать. На своей странице в соцсетях он называет себя кандидатом в ЗАГС (вместо ЗакС, сокращённо от Законодательного собрания), а в интервью утверждает, что «политические и гламурные издания» ему неинтересны, он больше по классической литературе. Хобби, согласно сайту партии, — тоже традиционное: «Я люблю выпить. Выпить с друзьями в хорошей компании и обсудить дела насущные. А ещё я люблю женщин. Особенно своих». К слову, супруга Новикова владеет квартирой в Испании, взятой в ипотеку, а сам он, судя по декларации, — собственник земельных участков размером с огромное поле в Петербурге и Ленобласти. Истинные партийцы

В отличие от Новикова, точно знает, как пишутся названия органов законодательной власти, Любовь Менделеева, получившая второй мандат по списку эсеров. Она долгое время работала в партии, была и помощником Сергея Миронова, и представляла интересы эсеров в территориальной избирательной комиссии Калининского района. В партии признаются, что не ожидали её избрания — она шла вторым номером в территориальной группе за Михаилом Амосовым. Он в результате трёхдневного голосования набрал достаточно голосов, чтобы пройти в Законодательное собрание и по округу, и по списку. После окончания голосования он заявил, что на него давят чиновники и просят отказаться от округа в пользу единоросса, согласившись стать депутатом по списку. В партии утверждают, что после того, как Амосов публично заявил об этом, чиновники от намерений переиграть выборы отказались, таким образом мандат достался и Амосову, и Менделеевой, которая шла по этой территории вторым номером в списке.

С 1993 года состоит в «Яблоке» и избравшийся депутатом Александр Шишлов. До этого он был уполномоченным по правам человека в Петербурге.

Не менял партии последний десяток лет и глава петербургской КПРФ Роман Кононенко. Он возглавил петербургскую ячейку в конце прошлого года, сменив на этом посту главу фракции коммунистов в прошлом созыве ЗакСа Ольгу Ходунову. Почти вся трудовая деятельность Коненко связана с партией: он состоит в КПРФ с 19 лет, окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, работал в партийной газете и в разнообразных партийных органах.

Последовательностью может похвастаться и Вячеслав Бороденчик, по образованию медик, член Союза советских офицеров, первый секретарь КПРФ Приморского района и до этого муниципальный депутат округа Коломяги. Его коллега по фракции Дмитрий Дмитриев с 2009 года участвует в выборах от КПРФ, у него это наследственное — отец Дмитрия Владимир Дмитриев был главой фракции КПРФ в пятом созыве ЗакСа. Удача Дмитриеву-младшему подарила не только отца-политика, но и соседа по дому члена Горизбиркома Юрия Кузьмина.

* «Трансперенси» (признана в РФ иностранным агентом в 2015 году), **Штабы Навального (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ксения Клочкова, Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

