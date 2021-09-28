Необычная ночь с 27 на 28 сентября выдалась у охотников за северным сиянием из Петербурга. На закате они наблюдали сумеречные лучи, а через несколько часов — свечение, предположительно возникшее после запуска ракеты. Аврору невооружённым глазом видно не было, но им всё равно удалось её рассмотреть и показать другим.
Похожие яркие «медузы» регулярно наблюдают в Карелии, Мурманской и Архангельской областях после запусков ракет с космодрома в Плесецке. Не все знают, что это такое. Например, в начале сентября местные жители думали, что перед ними НЛО.
Северное сияние 28 сентября в Ленобласти было очень блёклым. «К большому сожалению, не хватило показателей солнечного ветра для полноценной магнитной бури, удалось снять лишь небольшую активность. Глазами подобные «активности» не видны, особенно в лунную ночь», — рассказывают «охотники» в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
Зато удалось сфотографировать другую редкость — сумеречные лучи.
Напомним, сезон охоты за авророй в регионе начался в августе. В ближайшие дни шансы увидеть сияние сохраняются.