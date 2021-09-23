В «Росфото» пройдёт выставка-посвящение Кронштадту

Выставка «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт», приуроченная к грядущему 350-летию Петра I, обещает не только фотографическую ретроспективу, но и исторические документы, которые нечасто можно видеть вживую. Среди них — оригиналы указов Петра Великого, карты, планы и гравюры XVIII века, музейные экспонаты, связанные с Кронштадтским морским госпиталем, вещи из частных коллекций. Всего в залах «Росфото» разместятся больше двухсот артефактов.

Экспозицию поделят на разделы по историко-географическому принципу: отдельно расскажут об основании Кронштадта и петровском времени, затем — об истории крепости и фортов. Третий раздел будет посвящён кронштадтским гаваням и Большому Кронштадтскому рейду, флотской инфраструктуре, местам базирования Балтийского флота. В общем, всем, кто интересуется историей Петербурга и окрестностей и неравнодушен к Балтийскому флоту, экспозицию можно смело советовать.



Выставка «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт» пройдёт с 25 сентября по 14 ноября 2021 г. на 2-м этаже Парадного корпуса «Росфото».



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Анастасия Семенович

