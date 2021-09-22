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22 октября — круглый стол «Автокредитование. Перспективы роста»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей банков, кэптивных банков, автодилеров для участия в круглом столе «Автокредитование. Перспективы роста».

Российский рынок автокредитования вырос на 60% за 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И это несмотря на перебои с производством, задержки поставок. Что это — эффект низкой базы после коронавирусного 2020 года или следствие роста цен на автомобили — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Почему выросло число желающих взять автокредит?
  • Каковы сейчас ставки по автокредитам? У кого выгоднее условия — у больших, универсальных или у кэптивных банков?
  • Льготные госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — насколько они популярны и эффективны?
  • Как изменились цены на автомобили? С чем это связано? Будут ли они расти и дальше?
  • Бонусы и минусы покупки автомобиля в кредит
  • Какие марки пользуются сейчас наибольшей популярностью? Хватает ли в городе автомобилей для желающих их купить?
  • Как работают автомобильные производства в Петербурге?

Приглашаются представители банков, кэптивных банков, автодилеров.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет 22 октября 2021 года в 12.00

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова 8 921 759 38 23 galina@fontanka.ru

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