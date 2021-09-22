22 октября — круглый стол «Автокредитование. Перспективы роста»

Российский рынок автокредитования вырос на 60% за 7 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И это несмотря на перебои с производством, задержки поставок. Что это — эффект низкой базы после коронавирусного 2020 года или следствие роста цен на автомобили — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Почему выросло число желающих взять автокредит?
- Каковы сейчас ставки по автокредитам? У кого выгоднее условия — у больших, универсальных или у кэптивных банков?
- Льготные госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — насколько они популярны и эффективны?
- Как изменились цены на автомобили? С чем это связано? Будут ли они расти и дальше?
- Бонусы и минусы покупки автомобиля в кредит
- Какие марки пользуются сейчас наибольшей популярностью? Хватает ли в городе автомобилей для желающих их купить?
- Как работают автомобильные производства в Петербурге?
Приглашаются представители банков, кэптивных банков, автодилеров.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет 22 октября 2021 года в 12.00
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова 8 921 759 38 23 galina@fontanka.ru