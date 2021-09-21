FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
73.21р85.86р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Кадыров пригласил Байдена в Чечню в ответ на заявление, что там притесняют ЛГБТ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил американскому президенту Джо Байдену приехать в регион — чтобы проверить, что там нет сексуальных меньшинств. Об этом Кадыров написал 21 сентября в своем Telegram-канале.

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику», — написал он.

Причиной приглашения послужило заявление американского лидера — с трибуны ООН он призвал международное сообщество бороться с притеснением сексуальных меньшинств, чтобы не было, «как в Чечне или Камеруне».

Ранее Кадыров заявлял, что проблемы ЛГБТ в Чечне не существует, что доказали многочисленные проверки компетентных органов и правозащитников. По его словам, там «мужчины женятся на женщинах, а женщины выходят за мужчин, как было тысячи лет и будет всегда, что бы ни навязывали на Западе».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Maxic_84
Приезжай один и мы одни придём
LiChaBaTa
Как могу притеснять то, что аннигилировано?))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний