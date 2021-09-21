Кадыров пригласил Байдена в Чечню в ответ на заявление, что там притесняют ЛГБТ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил американскому президенту Джо Байдену приехать в регион — чтобы проверить, что там нет сексуальных меньшинств. Об этом Кадыров написал 21 сентября в своем Telegram-канале.



«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику», — написал он.

Причиной приглашения послужило заявление американского лидера — с трибуны ООН он призвал международное сообщество бороться с притеснением сексуальных меньшинств, чтобы не было, «как в Чечне или Камеруне».